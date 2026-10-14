به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مسئول بسیج رسانه استان از خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران و فعالان رسانه‌ای برای حضور در رزمایش مردمی «جان‌فدا» دعوت کرد.

عبدالمهدی حق‌شناس با اشاره به جایگاه اصحاب رسانه در آگاهی‌بخشی و روایتگری گفت: رسانه‌ها علاوه بر انعکاس رویدادها، در تبیین واقعیت‌ها، بازتاب ظرفیت‌های مردمی و تقویت همبستگی اجتماعی مسئولیت دارند.

وی افزود: حضور فعالان رسانه‌ای در این حرکت مردمی، فرصتی برای ثبت و انعکاس جلوه‌های مشارکت اجتماعی و نمایش همراهی مردم در حمایت از ایران است.

مسئول بسیج رسانه مازندران با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین گفت: فعالان رسانه‌ای می‌توانند با روایتگری دقیق و مسئولانه، ابعاد مختلف حرکت‌های مردمی را به جامعه معرفی کنند و در انتقال پیام همدلی، مسئولیت‌پذیری و انسجام ملی نقش داشته باشند.

حق‌شناس از اصحاب رسانه استان خواست با حضور در این رزمایش، از ظرفیت‌های حرفه‌ای خود برای انعکاس مشارکت مردم و ثبت جلوه‌های همبستگی اجتماعی استفاده کنند.

بر اساس این فراخوان، رزمایش «جان‌فدا» روز یکشنبه ۲۶ مهرماه از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در میدان شهید قاسمی برگزار می‌شود.