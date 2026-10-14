یادداشت تفاهم همکاری‌های تجاری، تولیدی و صادراتی میان نمایندگان دو شرکت در لارستان فارس و بنگلادش امضا شد.

گام بلند ایران و بنگلادش برای توسعه تجارت و تولید

گام بلند ایران و بنگلادش برای توسعه تجارت و تولید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این یادداشت تفاهم با هدف رونق تولید، گسترش تجارت و توسعه بازار‌های صادراتی و با تعیین پایگاه عملیاتی و صنعتی در منطقه لطیفی لارستان (چرخاب) برای دوره همکاری پنج‌ساله امضا شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو طرف بر توسعه همکاری‌های تجاری، تولیدی و صادراتی، گسترش بازار‌های هدف و تقویت زنجیره تولید و توزیع میان دو کشور تأکید کردند.

این توافق در آخرین مرحله از سفر سرمایه‌گذار بنگلادشی به ایران و بازدید‌های میدانی از ظرفیت‌های منطقه لارستان از جمله مجتمع تجاری چرخاب لطیفی، مزارع پنبه و کارگاه‌های پنبه‌پاکنی و همچنین مجتمع کشتی‌سازی ایزوایکو در هرمزگان صورت گرفت.

پیش‌تر اعلام شده بود که هیئتی تخصصی در زنجیره صنعت پوشاک از لارستان تا یک ماه آینده به بنگلادش سفر خواهند کرد تا از نزدیک امکانات و ظرفیت‌های همکاری را بازدید کنند و پس از آن، برنامه‌ریزی جهت شروع کار انجام می‌شود.