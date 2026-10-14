به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،استادیار اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: نتایج یک مطالعه پژوهشی با عنوان «بررسی روند مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های عروقی مغزی در شهرستان بابل (۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲)» نشان داد که میزان مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری‌ها طی هشت سال بررسی‌شده، روند کاهشی داشته است.

حسینعلی نیک بخت افزود: در یک مطالعه هشت ساله مشخص شد میزان مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های عروق مغزی در شهرستان بابل کاهش یافته است، اما مرگ‌ومیر در مناطق روستایی همچنان بیشتر از مناطق شهری است.

وی گفت: در این پژوهش، یک هزار و ۷۹۸ مورد مرگ ناشی از بیماری‌های عروق مغزی در شهرستان بابل طی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ بررسی شد. یافته‌ها نشان داد میزان مرگ‌ومیر استانداردشده سنی از ۲۸.۳ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۶ به ۲۳.۳ مورد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود: با وجود کاهش کلی مرگ‌ومیر، نتایج مطالعه حاکی از آن است که مناطق روستایی همچنان با میزان مرگ‌ومیر بالاتری نسبت به مناطق شهری روبه‌رو هستند. این یافته بر اهمیت توجه به دسترسی عادلانه به خدمات تشخیصی، درمانی و مراقبت‌های تخصصی، به‌ویژه در مناطق روستایی، تأکید می‌کند.

نیک بخت ادامه داد: بر اساس نتایج این پژوهش، بیشترین موارد مرگ ناشی از بیماری‌های عروق مغزی در «سالمندان» رخ داده است. کنترل عوامل خطر از جمله فشار خون بالا، دیابت و چربی خون، در کنار تشخیص به‌موقع و مراجعه سریع به مراکز درمانی هنگام بروز علائم هشداردهنده سکته مغزی، می‌تواند در کاهش خطر عوارض شدید و مرگ‌ومیر مؤثر باشد.

استادیار اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به این مطلب که پژوهشگران تأکید دارند آموزش عمومی درباره علائم سکته مغزی و افزایش آگاهی مردم از ضرورت دریافت فوری خدمات درمانی، در کنار تقویت برنامه‌های پیشگیری و بهبود دسترسی به مراقبت‌های تخصصی، می‌تواند به کاهش بیشتر مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری‌ها کمک کند.

وی افزود: به دلیل محدود بودن مطالعه به شهرستان بابل، وابستگی به اطلاعات ثبت‌شده علت مرگ و ماهیت گذشته‌نگر پژوهش، برای تعمیم نتایج به سایر مناطق کشور و تعیین دقیق عوامل مؤثر بر روند کاهش مرگ‌ومیر، به مطالعات تکمیلی نیاز است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل تصریح کرد: نتایج این پژوهش می‌تواند مبنایی برای برنامه‌ریزی هدفمندتر در زمینه پیشگیری از سکته مغزی، ارتقای خدمات سلامت در مناطق روستایی و توجه بیشتر به نیاز‌های سالمندان و افراد دارای عوامل خطر بیماری‌های عروق مغزی باشد.

دانشگاه علوم پزشکی بابل دارای ۱۰ دانشکده و یک پژوهشکده اعم از دانشکده پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و مامایی رامسر، دانشکده طب ایرانی، پردیس خودگردان، توانبخشی، بهداشت، پرستاری و مامایی از جمله دانشکده‌های این دانشگاه محسوب می‌شوند که در نهایت پژوهشکده سلامت هم در این دانشگاه فعالیت دارد.

دانشگاه علوم پزشکی بابل شامل هفت بیمارستان شامل مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد بابل، شهید بهشتی، آیت الله روحانی، کودکان امیرکلا، شهید رجایی بابلسر، مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه زهرا، ۱۷ شهریور مرزیکلا و نیز دو کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امید مرکزی بابل و کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امید خشرودپی دارا می‌باشد که سالانه ۷۰ هزار بیمار در این بیمارستان‌ها بستری می‌شوند.

در زمان حاضر این دانشگاه پزشکی در بابل حدود پنج هزار دانشجوی داخلی ۱۴۸ دانشجوی خارجی و ۳۶۸ عضو هیأت علمی دارد. بابل از جمله پنج شهر کشور است که طرح جدید پزشک خانواده در این شهرستان آغاز شد.