بوکسور جوان قمی و دارنده مدال طلای آسیا، همراه با کاروان تیم ملی بوکس جوانان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان راهی مونته‌نگرو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علی چهرقانی، بوکسور جوان قمی و دارنده مدال طلای آسیا، صبح چهارشنبه ۲۲ مهر، همراه با کاروان تیم ملی بوکس جوانان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان راهی مونته‌نگرو شد.

چهرقانی در وزن ۶۰ کیلوگرم به میدان خواهد رفت و در این رقابت‌ها، توانایی‌های خود را در برابر حریفان برتر جهان محک می‌زند.

تیم ملی بوکس جوانان ایران با ترکیبی متشکل از کادر فنی و پنج بوکسور در این رقابت‌های جهانی حضور خواهد یافت.

حضور این بوکسور جوان قمی در مسابقات قهرمانی جهان، فرصتی ارزشمند برای تداوم موفقیت‌های او در عرصه بین‌المللی و نمایندگی شایسته ورزش قم در یکی از مهم‌ترین رویداد‌های بوکس جوانان جهان است.