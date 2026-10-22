مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان از کاهش ۸۴ درصدی تعداد حریق‌ها و ۹۵ درصدی سطح عرصه‌های دچار آتش‌سوزی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سید حسن حسینی، با اشاره به آمار حریق در عرصه‌های طبیعی زنجان گفت: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۱۸ مورد حریق با مجموع سطح ۵۲ هکتار در عرصه‌های طبیعی استان به ثبت رسیده است؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۱۶ مورد حریق در سطح هزار و ۴ هکتار رخ داده بود.

وی افزود: مقایسه این آمار نشان می‌دهد تعداد حریق‌های ثبت‌شده در شش‌ماهه نخست امسال حدود ۸۴ درصد و سطح عرصه‌های دچار حریق حدود ۹۵ درصد کاهش یافته است؛ کاهشی قابل‌توجه که ضرورت تداوم اقدامات پیشگیرانه و ارتقای آمادگی برای مقابله با حوادث در عرصه‌های طبیعی را بیش از پیش نمایان می‌کند.

حسینی با تأکید بر اینکه مدیریت بحران در منابع طبیعی از مرحله پیشگیری آغاز می‌شود، گفت: پایش مستمر عرصه‌های جنگلی و مرتعی، آمادگی نیرو‌های عملیاتی، تجهیز و تقویت امکانات اطفای حریق، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و مشارکت جوامع محلی از مؤلفه‌های اساسی در کاهش خسارات ناشی از آتش‌سوزی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با اشاره به روند تغییرات آمار حریق در سه سال اخیر افزود: در سال ۱۴۰۳، تعداد ۴۳ مورد حریق در سطح حدود ۴۰۵٫۶۱ هکتار ثبت شد. این آمار در سال ۱۴۰۴ به ۱۱۶ مورد حریق در سطح هزار و ۴ هکتار رسید و در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد حریق‌ها به ۱۸ مورد و سطح عرصه‌های آسیب‌دیده به ۵۲ هکتار کاهش یافت.

وی با بیان اینکه آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی علاوه بر تخریب پوشش گیاهی، می‌تواند به زیستگاه‌های حیات‌وحش، خاک و کارکرد‌های اکولوژیک طبیعت آسیب وارد کند، گفت: هرگونه موفقیت در مهار آتش، مستلزم اقدام به‌موقع، اطلاع‌رسانی سریع و همکاری مؤثر مردم و دستگاه‌های مسئول است.

حسینی در پایان، روز ملی مدیریت بحران را فرصتی برای تقویت رویکرد پیشگیرانه و افزایش آمادگی در برابر مخاطرات دانست و تأکید کرد: صیانت از منابع طبیعی، مسئولیتی همگانی است و مشارکت مردم، جوامع محلی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از حریق و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی استان داشته باشد.