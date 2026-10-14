به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مجید الهی‌ راد خبر اظهار داشت: در کنکور امسال، تعداد ۱۷۷ نفر از دانش‌آموزان تحت حمایت این نهاد موفق به کسب رتبه زیر ۱۰ هزار شده‌اند.

وی افزود: این دانش‌آموزان مستعد، با توجه به رتبه‌های کسب شده، شانس بالایی برای قبولی در دانشگاه‌های تراز اول کشور و تحصیل در رشته‌های پرطرفداری همچون پزشکی، پیراپزشکی، مهندسی و فرهنگیان را دارند.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۸۴ نفر رتبه زیر ۵ هزار، ۱۶ دانش‌آموز رتبه زیر هزار و ۶ نفر نیز رتبه زیر ۵۰۰ را کسب کرده‌اند که این موفقیت‌ها در گروه‌های آزمایشی علوم تجربی، ریاضی و فنی، علوم انسانی، هنر و زبان رقم خورده است.

الهی‌راد سرمایه‌گذاری بر روی دانش‌آموزان را یکی از راهبردی‌ترین اقدامات کمیته امداد برای توانمندسازی خانواده‌ها دانست و تأکید کرد: آموزش، کلیدی‌ترین ابزار برای شکستن چرخه فقر بین‌نسلی است.