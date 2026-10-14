مسابقات تکواندو بخش مبارزه آزاد، در دو بخش بانوان و آقایان، پنجشنبه ۲۳ مهر در کیش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رقابت‌های تکواندو به میزبانی سالن کوثر دهکده المپیک برگزار خواهد شد و بانوان از ساعت ۸ صبح و آقایان از ساعت ۱۶ در مسابقات رقابت می‌ کنند.

نام‌نویسی متقاضیان در سامانه بانک اطلاعاتی اساتید انجام می‌شود و آخرین مهلت نام نویسی، ۱۹ مهر اعلام شده است.

وزن‌کشی بانوان از ساعت ۱۵ تا ۱۶ و وزن‌کشی آقایان از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰ امروز چهارشنبه ۲۲ مهر در سالن کوثر دهکده المپیک انجام می‌شود.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با حدیث غلامی، مسئول برگزاری مسابقات، به شماره ۰۹۸۹۱۶۷۵۲۲۷ تماس بگیرند.