رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با تأکید بر اینکه «عدالت ارتباطی و ادراکی» مقدمه‌ای ضروری برای تحقق عدالت آموزشی است، از اجرای نهضت مناسب‌سازی کتب درسی، تجهیز تخصصی مدارس و برنامه‌ریزی برای مهارت‌آموزی و اشتغال پایدار دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سالار قاسمی در برنامه «خط ویژه آموزش» با تبریک روز جهانی نابینایان به دانش‌آموزان و اولیا افزود: نام‌گذاری روزهای جهانی نظیر روز اوتیسم، ناشنوایان و نابینایان، فرصتی ارزشمند برای جلب توجه افکار عمومی، رسانه‌ها و متخصصان به این جامعه و تدبیر راهکارهایی پایدار برای ارتقای کیفیت زندگی آنان است.

وی با اشاره به پیگیری جدی برای رسمیت‌بخشی به «زبان اشاره ایرانی» با هدف تحقق عدالت ارتباطی تصریح کرد: ما معتقدیم عدالت ارتباطی و ادراکی، مقدمه‌ای برای عدالت آموزشی است؛ از این رو باید نگرش جامعه به سمت استقلال و توانمندی این عزیزان سوق پیدا کند. برای مثال، عصای سفید برای یک دانش‌آموز نابینا، پرچم استقلال، هویت و توانمندی او در مسیر زندگی اجتماعی است و هدف ما نیز فراهم‌سازی بسترهای برابر برای ارتباط، اشتغال و زیست اجتماعی آنان همگام با سایرین است.

قاسمی با ارائه آماری از وضعیت دانش‌آموزان در مدارس فراگیر افزود: هم‌اکنون در سراسر کشور ۱۲ هزار دانش‌آموز با آسیب شنوایی داریم که از این تعداد ۷۵۰۰ نفر در کلاس‌های آموزشی فراگیر یا تلفیقی مشغول به تحصیل هستند. همچنین از ۶ هزار دانش‌آموز با آسیب بینایی در کشور، ۴ هزار نفر در مدارس فراگیر و تلفیقی آموزش می‌بینند. سیاست محوری ما تقویت آموزش و پرورش فراگیر است تا از این طریق، عدالت ارتباطی و درک متقابل حقوق اجتماعی در بستر مدارس شکل بگیرد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در ادامه به اقدامات زیرساختی سازمان پرداخت و گفت: «نهضت مناسب‌سازی کتب درسی» با جدیت اجرا شده و تاکنون ۱۳۷ عنوان کتاب درسی مناسب‌سازی شده است که از این میان، ۴۲ عنوان به صورت کتاب صوتی، خط بریل و برای دانش‌آموزان کم‌بینا با خط درشت تولید شده است. همچنین با اجرای «نهضت تجهیزات تخصصی»، ادواتی همچون ماشین‌های تحریر پرکینز، کیت‌های آموزشی مداخلات یادگیری، دستگاه‌های به‌دید، حساب‌ابزارها و پلیرهای صوتی تأمین و توزیع شده تا پیوند میان توانبخشی و تعلیم‌وتربیت طبق اساسنامه سازمان محقق شود.

وی با اشاره به موفقیت‌های درخشان دانش‌آموزان با آسیب بینایی و کسب رتبه‌های تک‌رقمی و دورقمی در کنکور سراسری که در سالن اجلاس سران با عنوان «قهرمان قهرمانان استثنایی» تجلیل شدند، بر لزوم توسعه رشته‌های حرفه‌ای متناسب با محدودیت‌های جسمی تأکید کرد و افزود: هدف ما این است که دانش‌آموزان در حین تحصیل مهارتی بیاموزند؛ در همین راستا، در حال طراحی و تصویب دوره‌های دو ساله کارورزی کارگاهی در آموزش و پرورش استثنایی هستیم تا دانش‌آموزان پس از فراغت از تحصیل، مستقیماً وارد بازار کار شوند. اشتغال فراتر از درآمد اقتصادی، حس ارزشمندی و استقلال فردی را در آنان تقویت می‌کند.

قاسمی یادآور شد: برای دستیابی به استقلال و اشتغال، توانمندسازی دانش‌آموزان در سه حوزه ورزش، هنر و مهارت‌آموزی در اولویت است؛ چنان‌که دانش‌آموزان طیف اوتیسم در زمینه موسیقی استعدادهای کم‌نظیری دارند و در حوزه ورزش قهرمانی نیز دانش‌آموزان ما در مسابقات جهانی ژیمنازیاد صربستان خوش درخشیدند. بر همین اساس، نشست‌های مستمر با تشکل‌های مردم‌نهاد و تفاهم‌نامه‌های همکاری با سازمان بهزیستی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و فدراسیون‌های ورزشی با جدیت دنبال می‌شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در پایان، آموزش اولیا را پیش‌نیاز هر اقدام آموزشی و پرورشی برشمرد و خاطرنشان کرد: خانواده‌ها باید متناسب با طیف خاص فرزندشان، از آگاهی‌های روان‌شناختی و ارتباطی لازم برخوردار شوند. علت تردید برخی اولیا در ثبت‌نام فرزندانشان، عدم آگاهی کافی و ملموس نبودن خدمات است، در حالی که مدرسه برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه یک مرجع و پناهگاه امن است و هیچ مرکزی توان ارائه خدمات توانبخشی و پرورشی در این سطح را ندارد. امیدواریم در پرتو نگاه حمایتی وزیر محترم آموزش و پرورش و دولت، گام‌های ارزنده‌ای برای ارتقای زیست اجتماعی این عزیزان در قالب برنامه‌ای چندساله برداشته شود.

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