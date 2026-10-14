به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد در جلسه گزارش برنامه راهبردی صنعت برق استان از بهره‌برداری ۱۵ طرح از مجموع ۲۰ طرح تعریف‌شده برای توسعه زیرساخت‌های برق این استان خبر داد و گفت: پنج طرح باقی‌مانده نیز تا پایان سال یا حداکثر ماه‌های ابتدایی سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند.

اسدی با اشاره به اجرای برنامه ضربتی توسعه زیرساخت‌های برق استان از سال ۱۴۰۲ افزود: افزایش ظرفیت ایستگاه‌های برق بهمن و مختار یاسوج توسعه شبکه فوق‌توزیع و اجرای طرح‌های زیرساختی در شهر‌های مختلف استان با هدف افزایش پایداری شبکه و فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری انجام شده است.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سه سال گذشته هزینه شده است ادامه داد: امروز با بهره‌برداری از دو طرح در دهدشت و شهرستان دنا حدود دو هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری زیرساختی نیز به مرحله بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد همچنین از آغاز عملیات اجرایی مرکز دیسپاچینگ و کنترل از راه دور شبکه برق استان در محدوده پست بهمن یاسوج با اعتبار اولیه ۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود این مرکز طی یک سال و نیم تا دو سال آینده وارد مدار شود.

اسدی با اشاره به تأثیر مقابله با مصرف غیرمجاز برق بر پایداری شبکه کشور، اجرای طرح مهتاب را مؤثر دانست و افزود: کاهش بار‌های غیرمولد در کنار رشد مصرف برق صنایع نقش مهمی در مدیریت بار و پایداری شبکه برق داشته است.

ضرورت توسعه زیرساخت‌های صنعت برق در کهگیلویه و بویراحمد

رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به محرومیت‌های زیرساختی و مشکلات اشتغال در کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: حق مردم این استان بیش از این است و باید از فرصت همدلی و هماهنگی مدیران صنعت برق برای بهبود شرایط استفاده کرد.

اله دادی با اشاره به شرایط دشوار اشتغال در استان افزود: وضعیت به‌گونه‌ای است که در استان حتی برای جابه‌جایی مأموران قرائت کنتور افرادی با خودرو شخصی اعلام آمادگی می‌کنند تا از این طریق درآمدی کسب کنند شرایطی که نشان‌دهنده دشواری وضعیت معیشت و اشتغال در منطقه است.

وی با اشاره به سابقه محرومیت شبکه برق استان افزود: زمانی از کهگیلویه و بویراحمد به‌عنوان یکی از محروم‌ترین شبکه‌های فوق‌توزیع کشور یاد می‌شد، اما با تلاش مدیران و اقدامات انجام‌شده شرایط به میزان قابل‌توجهی بهبود یافته است.

رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه محدودیت منابع مالی و درآمد‌های استانی توسعه زیرساخت‌ها را با دشواری روبه‌رو کرده است گفت: اکنون با همدلی و هماهنگی مدیران صنعت برق فرصت مناسبی برای رفع بخشی از مشکلات فراهم شده و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کرد.

اله دادی همچنین بر برگزاری منظم جلسات تخصصی برای پیگیری مسائل برق استان تأکید کرد و افزود: مشکلات ساختمان‌های اداری و پست‌های برق، خودرو‌ها و ناوگان عملیاتی باید با همکاری مدیران مربوطه بررسی و برای رفع آنها اقدام شود

وی با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت برق در عبور از تابستان گرم و دشوار امسال به آسیب‌دیدن برخی نیروگاه‌ها در جریان حملات دشمن اشاره کرد و گفت: با وجود مشکلات و فشار‌های واردشده به صنعت برق، تلاش همکاران موجب شد تأمین برق مشترکان با جدیت دنبال شود و باید همین مسیر را برای عبور از زمستان نیز ادامه دهیم.

رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر احداث مرکز دیسپاچینگ و کنترل شبکه برق استان را اقدامی مهم برای بهبود مدیریت شبکه دانست و بر تسریع در اجرای این طرح تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت شبکه فوق‌توزیع ناوگان عملیاتی و امکانات پشتیبانی، حفظ جان کارکنان و ارتقای آمادگی در برابر تهدید‌های سایبری را از اولویت‌های صنعت برق برشمرد و ابراز امیدواری کرد: با تداوم همکاری‌ها‌شرایط زیرساخت‌های برق استان برای تابستان و زمستان آینده بهبود یابد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هم در جلسه گزارش برنامه راهبردی صنعت برق استان با حضور مدیرعامل شرکت توانیر گفت: توسعه شبکه برق متناسب با شرایط اقلیمی افزایش قابلیت اطمینان شبکه و حرکت به سمت هوشمندسازی از مهم‌ترین اولویت‌های شرکت توزیع نیروی برق استان است.

روستا با اشاره به شرایط جغرافیایی و زیرساختی استان افزود: پراکندگی مناطق روستایی وجود مناطق کوهستانی و صعب‌العبور تفاوت اقلیم سردسیری و گرمسیری و پرباری بخشی از فیدر‌های شبکه از جمله چالش‌های تأمین برق پایدار در کهگیلویه و بویراحمد است

وی اضافه کرد: حدود ۴۰ درصد فیدر‌های فشار متوسط استان با بار بیش از ۲۰۰ آمپر فعالیت می‌کنند و بیش از ۴۰ درصد فیدر‌ها نیز طولی بیش از ۷۰ کیلومتر دارند شرایطی که امکان مانور شبکه و مدیریت خاموشی‌ها را دشوار می‌کند همچنین وجود شبکه در دو سطح ولتاژ ۲۰ و ۳۳ کیلوولت و کمبود زیرساخت‌های مکانیزه و هوشمند ضرورت توسعه و نوسازی شبکه را افزایش داده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به نتایج اجرای برنامه راهبردی شرکت گفت: میزان تلفات شبکه از ۱۷.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱۴.۱ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.

وی افزود: در همین مدت میزان باقی‌مانده شبکه سیمی از ۱۰.۶ درصد به ۵.۸ درصد رسید و تعداد کنتور‌های هوشمند نصب‌شده نیز از ۱۷ هزار و ۶۸۱ دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۳۴ هزار و ۸۹۵ دستگاه در پایان سال ۱۴۰۴ افزایش یافت.

روستایی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های فوق توزیع بیان کرد ظرفیت پست‌های فوق توزیع استان از ۹۴۵ مگاولت‌آمپر به هزار و ۱۷۴ مگاولت‌آمپر افزایش یافت و تعداد فیدر‌های شبکه توزیع نیز از ۷۹ به ۸۵ فیدر رسید

وی همچنین از تعمیر و بهسازی هزار و ۱۰۰ کیلومتر از شبکه فشار متوسط در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اضافه کرد: نصب ۵۰ کلید تحت اتوماسیون شبکه از دیگر اقدامات انجام‌شده برای افزایش قابلیت اطمینان و مدیریت بهتر شبکه برق استان بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به پروژه‌های توسعه‌ای گفت در سال ۱۴۰۴ شش طرح حیاتی زیرساخت فوق توزیع با اعتباری بالغ بر هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی ۱۱ پروژه حیاتی دیگر نیز با اعتباری بالغ بر چهار هزار و ۴۱۸ میلیارد تومان آغاز شد.

روستایی افزود تکمیل این طرح‌ها نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های برق افزایش ظرفیت تأمین انرژی و پاسخ‌گویی به رشد مصرف در مناطق مختلف استان خواهد داشت.

وی با اشاره به اجرای طرح لجستیک معکوس در شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: با تعمیر و بازسازی تجهیزات استفاده مجدد از ترانسفورماتور‌ها و کنتور‌ها و احیای بخشی از اقلام مستعمل تا پایان شهریور ۱۴۰۵ بیش از ۱۵۶ میلیارد تومان بازگشت سرمایه و سودآوری ثبت شده است.

روستایی افزود: در این فرایند ۲۸۲ دستگاه ترانسفورماتور در کارگاه ترانس گچساران تعمیر شده و با همکاری مجموعه‌های تخصصی امکان بازگشت تجهیزات قابل استفاده به چرخه بهره‌برداری فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد همچنین از نتایج طرح مهتاب در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در قالب این طرح چهار هزار و ۷۷۲ چاه کشاورزی پایش ۲ هزار و ۶۴۳ مورد برق غیرمجاز جمع‌آوری و دو هزار و ۹۴۵ کنتور جدید نصب شده است.

وی افزود: اصلاح ۴۷۵ مورد دستکاری کنتور تعویض ۲ هزار و ۷۶۸ کنتور و بازیابی ۴۴.۷ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی از دیگر نتایج ثبت‌شده این طرح است.

روستایی با اشاره به مدیریت بار در بخش‌های مختلف مصرف گفت: شرکت توزیع نیروی برق استان در بخش مدیریت بار اداری کشاورزی و صنعتی و همچنین استفاده از محدودکننده‌های هوشمند مصرف اقداماتی را برای کنترل پیک بار و کاهش فشار بر شبکه اجرا کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به برنامه راهبردی جدید شرکت ادامه داد: حرکت به سمت شبکه‌ای مطمئن و تاب‌آور مدیریت هوشمند انرژی، افزایش بهره‌وری اقتصادی و ارتقای خدمات به مشترکان، چهار محور اصلی برنامه توسعه‌ای شرکت را تشکیل می‌دهد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد محدودیت منابع مالی را یکی از موانع اصلی توسعه شبکه دانست و افزود: با وجود نیاز گسترده استان به توسعه و بهینه‌سازی شبکه منابع حاصل از حق انشعاب پاسخ‌گوی حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز نیست.

وی تخصیص اعتبار برای توسعه و بهینه‌سازی شبکه، تکمیل ساختمان‌های اداری، نصب تابلو‌های زیر ترانس‌ها، توسعه کلید‌های قابل قطع و هوشمندسازی شبکه را از نیاز‌های اساسی شرکت عنوان کرد.

روستا همچنین بر ضرورت اصلاح ساختار سازمانی و صدور مجوز جذب نیروی متخصص و عملیاتی تأکید کرد و گفت: تقویت منابع انسانی و تأمین منابع پایدار مالی برای تداوم برنامه‌های توسعه‌ای و ارتقای کیفیت خدمات بر

ق در استان ضروری است.