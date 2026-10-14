استاندار کهگیلویه و بویراحمد، بر اهمیت توسعه گیاهان دارویی و تقویت معیشت جوامع محلی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نخستین جلسه تخصصی و کارشناسی بررسی ابعاد طرح جنگلداری اجتماعی پایلوت استان، با حضور یداله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، محمدابراهیم حسن‌نژاد، معاون اقتصادی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی برگزار شد.

استاندار در تشریح اهداف این نشست گفت: ظرفیت‌ها، راهکارها و محورهای اجرایی طرح جنگلداری اجتماعی پایلوت استان با هدف بهره‌گیری از پتانسیل‌های طبیعی و اقتصادی مناطق روستایی و عشایری، ایجاد فرصت‌های درآمدزایی پایدار و تقویت مشارکت جوامع محلی در حفاظت و بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت.

رحمانی با اشاره به مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست افزود: توسعه کشت و بهره‌برداری از گیاهان دارویی، تکمیل زنجیره ارزش این محصولات، توسعه زراعت چوب در قالب قراردادهای موضوع ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و همچنین بهبود معیشت و توانمندسازی جوامع روستایی و عشایری از اهم موضوعات بررسی‌شده بود.

وی با تأکید بر اینکه طرح جنگلداری اجتماعی با رویکرد مشارکت‌محور می‌تواند زمینه‌ساز تقویت نقش مردم در حفاظت از عرصه‌های طبیعی باشد، اظهار داشت: توسعه فعالیت‌های اقتصادی سازگار با محیط‌زیست، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوارهای روستایی و عشایری، با توجه به ظرفیت‌های گسترده طبیعی و تنوع زیستی استان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و امید می‌رود زمینه پیوند مؤثر میان حفاظت از منابع طبیعی و توسعه اقتصادی فراهم شود.