به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، آیین آغاز این پروژه امروز چهارشنبه با حضور منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، حسینی نماینده غرب استان در مجلس شورای اسلامی، سردار قنبری جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص)، فرماندار قصرشیرین و مدیرکل راه و شهرسازی استان در ورودی پایانه بین‌المللی خسروی برگزار شد.

با احداث روگذر جدید در ورودی پایانه بین‌المللی خسروی، مسیر تردد کامیون‌های تجاری و زائران اربعین به‌طور کامل از یکدیگر تفکیک می‌شود.

طرحی زیرساختی که با اعتبار ۲۲۵ میلیارد تومان و در مدت ۱۸ ماه اجرا خواهد شد

مرز بین‌المللی خسروی علاوه بر جایگاه مهم خود در تردد زائران اربعین، یکی از گذرگاه‌های فعال تجاری استان کرمانشاه به شمار می‌رود و روزانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ کامیون صادراتی از این مرز تردد می‌کنند.

بر اساس آمار گمرک، حدود ۴۰ درصد صادرات ایران به عراق از مرزهای استان کرمانشاه انجام می‌شود؛ ظرفیتی که ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و روان‌سازی تردد در گذرگاه‌های مرزی استان را دوچندان می‌کند.

مرز خسروی در عملیات اربعین نیز عملکرد قابل‌توجهی داشته است؛ به‌طوری‌که بر اساس آمار سازمان راهداری کشور، تردد زائران از این مرز در شرایط کاهش تردد در سایر مرزهای اربعینی، بیش از ۴ و نزدیک به ۵ درصد رشد داشته است.

اجرای روگذر جدید با جداسازی کامل مسیرهای تجاری و زیارتی، ضمن کاهش تداخل ترافیکی و تسهیل عبور کامیون‌های صادراتی، زمینه را برای ارتقای خدمات‌رسانی به زائران و تقویت نقش مرز خسروی در تجارت با عراق فراهم می‌کند.