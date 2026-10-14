مدیرعامل شرکت توانیر طی سفر به استان فارس در نشست مدیران صنعت برق این استان با تأکید بر نقش محوری این استان در رینگ تبادل انرژی کشور اعلام کرد: خطوط انتقال و پست‌های واقع در کریدور جنوب به شمال در بالاترین سطح آمادگی فنی برای عبور موفق از دوره سرد سال قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد اله‌داد با اشاره به اهمیت راهبردی شبکه انتقال انرژی در منطقه گفت: خطوط و پست‌های تبادلی این مسیر شریان حیاتی پایداری شبکه و انتقال مطمئن برق به مناطق پرمصرف کشور محسوب می‌شوند و به همین دلیل در اولویت اصلی برنامه‌های تعمیراتی و بهسازی شبکه قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل شرکت توانیر، احداث و راه‌اندازی پست برق گویم را نماد عزم جهادی کارکنان صنعت برق دانست و افزود: اجرای این پروژه حیاتی در مدت زمان کم‌سابقه ۴۰ روز، نشان‌دهنده ظرفیت بالای فنی و توان تخصصی مجموعه صنعت برق برای پاسخ به نیاز‌های فوری و تسریع در توسعه زیرساخت‌های منطقه است.

جهش ۶ برابری تأمین برق پتروشیمی‌ها

اله‌داد با اشاره به سابقه درخشان ایثارگری کارکنان صنعت برق در صیانت از زیرساخت‌ها خاطرنشان کرد: حتی با وجود خسارات وارده به تأسیسات در دوران جنگ تحمیلی، با غیرت همکاران توانستیم تأمین برق مجموعه‌های پتروشیمی منطقه را تا ۶ برابر افزایش دهیم و اجازه ندهیم چرخه فعالیت این صنایع راهبردی متوقف شود.

وی در همین بخش با تجلیل از شهید خدمت، محمدباقر محمدی، تأکید کرد: جان‌فشانی شهدای صنعت برق در پاسداری از شبکه و خدمت‌رسانی به مردم در شرایط سخت جنگی، بزرگ‌ترین الگو برای امروز ماست.

ارتقای ولتاژ شبکه شهر به ۲۰ کیلوولت

مدیرعامل شرکت توانیر درباره طرح‌های اصلاحی شبکه توزیع نیز اظهار داشت: ارتقای سطح ولتاژ شبکه برق شهر از ۱۱ به ۲۰ کیلوولت با جدیت دنبال می‌شود؛ این اقدام فنی برای رفع گلوگاه‌ها، کاهش محدودیت‌ها، افزایش کیفیت توان و پایداری شبکه توزیع ضروری است.