به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان، محور روستایی مینودشت به قلعه قافه (تنگه چهل چای) را که بر اثر سیلاب چند روز پیش مسدود شده بود، باز اعلام کرد و گفت: به علت بارش باران و طغیان رودخانه و جاری شدن سیلاب چند روز گذشته و نبود ایمنی كافی، محور روستایی مینودشت به قلعه قافه(تنگه چهل چای) مسدود شده بود و با تلاش بی وقفه راهداران سختكوش بازگشایی شد.

عادل مصدقی افزود: با توجه به هشدارهای هواشناسی و بارش های فصلی، کاربران جاده ای قبل از سفر حتما از طریق سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی و شرایط جوی اطلاع حاصل کنند.

وی توصیه کرد: با توجه به تداوم فعالیت راهداران در اجرای عملیات بازسازی و مرمت های ناشی از سیل و بکارگیری ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین در طول محور؛ ضرورت دارد رانندگان و اهالی منطقه به توصیه های مامورین راهداری توجه و با صبر و حوصله و احتیاط های لازم در روز و شب تردد کنند.