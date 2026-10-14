مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری یزد، نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های روستاها، ارتباط تولیدکنندگان با بازار و عرضه محصولات بومی در بازار‌های ملی و بین‌المللی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میربهبودی با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره تولید محصولات روستایی گفت: هدف ما این است که محصولات روستایی در مرحله تولید متوقف نشوند، بلکه با تکمیل زنجیره تولید، بسته‌بندی، برندسازی و بازاریابی، ارزش افزوده بیشتری برای تولیدکنندگان ایجاد شود و در نهایت به رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در روستا‌های استان کمک کند.

وی افزود: این نمایشگاه فرصت بسیار ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های واقعی روستاها، ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و بازار و اتصال محصولات روستایی به بازار‌های ملی و بین‌المللی است و امیدواریم با بهره‌گیری از این فرصت، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های شاخص روستایی را به‌خوبی در سطح ملی معرفی کنیم.

مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری یزد با اشاره به بخش‌های مختلف نمایشگاه بیان کرد: در این نمایشگاه ۱۱ غرفه از شهرستان‌های استان در حوزه‌های مختلف صنایع دستی، از جمله گلیم‌بافی، زیلوبافی، حصیربافی، چرب‌دوزی، سفال، موتابی و سنگ‌تراشی برپا شده است و محصولات کشاورزی مانند انار، پسته، زعفران، گل محمدی و گیاهان دارویی نیز در کنار چادر عشایری به نمایش گذاشته شده‌اند.

میربهبودی ادامه داد: گروه‌های آیینی از چهار شهرستان استان، از جمله بافق، اردکان، بهاباد و مروست، در این نمایشگاه حضور دارند و هدف ما حفظ میراث ناملموس و فرهنگ و هویت روستایی و عشایری و انتقال آن به نسل‌های آینده است.

وی با قدردانی از همکاری فرمانداری بافق در برگزاری نمایشگاه گفت: امسال با همکاری فرمانداری شهرستان بافق، المان نمادین قلعه تاریخی و زیبای باقرآباد در نمایشگاه مورد استفاده قرار گرفته و غرفه‌های شهرستان‌های دیگر نیز در این مجموعه مستقر شده‌اند؛ این قلعه به‌عنوان بزرگ‌ترین اقامتگاه بوم‌گردی تاریخی روستایی کشور مطرح است.

حسن‌نژاد معاون اقتصادی معاونت توسعه روستایی کشور و دبیر ستاد ملی روز روستا و عشایر، نیز با تأکید بر ضرورت حمایت از صنایع دستی و ظرفیت‌های بومی، استان یزد را مهد هنر دانست و گفت: یکی از ویژگی‌های اساسی صنایع دستی یزد، استفاده از مواد طبیعی است و در غرفه‌های مختلف نمایشگاه، محصولاتی از پنبه و چرم طبیعی و همچنین محصولاتی مانند پادری با استفاده از فرآورده‌های خرما عرضه شده‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند تولید محصولات طبیعی و ارگانیک در این استان است.

وی با اشاره به اهمیت حفظ هنر‌های بومی افزود: این محصولات و هنر‌ها میراث متعلق به این سرزمین هستند و باید حفظ شوند و مورد استفاده قرار گیرند؛ زیلو‌های تولیدشده با مواد اولیه طبیعی از جمله نمونه‌های ارزشمند این هنر‌ها هستند و احیای رنگرزی با مواد طبیعی با تلاش دهیاری‌ها نیز اقدامی ارزشمند در راستای حفظ صنایع دستی و میراث فرهنگی کشور به شمار می‌رود.

معاون اقتصادی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به محصولات عرضه‌شده در غرفه خرمای بافق اظهار کرد: غرفه خرمای بافق نیز بسیار عالی بود و محصولات طبیعی و ارگانیک عرضه‌شده در آن، ظرفیت‌های ارزشمند این منطقه را نشان می‌دهد.

حسن‌نژاد با تأکید بر مسئولیت دولت در حمایت از تولیدکنندگان محلی بیان کرد: وظیفه داریم از صنایع دستی خرد و ابتکارات انجام‌شده در این حوزه حمایت کنیم تا این هنر‌ها احیا شوند و به الگو‌هایی برای توسعه در سایر مناطق کشور تبدیل شوند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه روستایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در مناطق روستایی امکان‌پذیر است و اولویت معاونت توسعه روستایی نیز استفاده از ظرفیت‌های سرزمینی و استعداد‌های مناطق مختلف کشور است؛ این ظرفیت‌ها ارزشمندند و باید مورد حمایت قرار گیرند.

لیلی رنجبر، بخشدار مرکزی بافق نیز با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری روستا‌های شهرستان گفت: بافق دارای روستا‌های متعددی است که به دلیل برخورداری از توانمندی‌های کشاورزی، دامپروری، محیط طبیعی و معماری خاص، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر دارند.

وی افزود: شهرستان بافق دارای پنج روستای هدف گردشگری شامل قطرم، شادکام، باجگان، باقرآباد و حسن‌آباد است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در این روستاها، زمینه تبدیل بافق به یکی از مقاصد گردشگری کشور فراهم است.