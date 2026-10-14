حضور پژوهشگران پژوهشگاه رویان در این ارزیابی بین‌المللی، بیانگر جایگاه علمی محققان این مجموعه زیست پزشکی و نقش آنان در تولید دانش و توسعه مرز‌های پژوهش است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در تازه‌ترین ارزیابی بین‌المللی عملکرد علمی پژوهشگران در سال ۲۰۲۵، نام شش محقق پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفت؛ موفقیتی که بیانگر تداوم حضور مؤثر پژوهشگران این مجموعه در عرصه علم و پژوهش بین‌المللی است.

بر این اساس، دکتر حسین بهاروند، دکتر محمدحسین نصر اصفهانی، دکتر محمدرضا باغبان اسلامی، دکتر رضا عمانی سامانی، دکتر مسعود وثوق و دکتر اشرف معینی در این فهرست بین‌المللی معرفی شده‌اند.

فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان یکی از نظام‌های شناخته‌شده ارزیابی تأثیرگذاری علمی پژوهشگران در سطح بین‌المللی است که با استفاده از داده‌های پایگاه استنادی اسکوپوس (Scopus)، با همکاری دانشگاه استنفورد و از سوی انتشارات الزویر (ELSEVIER) منتشر می‌شود. در این ارزیابی، پژوهشگران در حوزه‌ها و زیرحوزه‌های مختلف علمی بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های استنادی و عملکرد پژوهشی مورد بررسی قرار می‌گیرند. از جمله این شاخص‌ها می‌توان به تعداد استنادات، شاخص هرش (H-index) و شاخص ترکیبی (C-score) اشاره کرد.

روند حضور پژوهشگران رویان در این فهرست طی سال‌های اخیر نیز نشان‌دهنده تداوم ظرفیت علمی این مجموعه است. بر اساس آمار اعلام‌شده، پنج محقق پژوهشگاه در سال ۲۰۲۳، چهار محقق در سال ۲۰۲۴ و پنج محقق در سال ۲۰۲۵ در این فهرست قرار داشته‌اند. در تازه‌ترین ارزیابی، شمار پژوهشگران معرفی‌شده از پژوهشگاه رویان به شش نفر افزایش یافته است.

حضور پژوهشگران پژوهشگاه رویان در این ارزیابی بین‌المللی، بیانگر جایگاه علمی محققان این مجموعه زیست پزشکی و نقش آنان در تولید دانش و توسعه مرزهای پژوهش است.