مرحله اول اعزام کاروان راهیان نور دانشگاه‌های استان با شرکت ۱۵۰ دانشجوی دختر به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان گفت: در مرحله اول اردوی راهیان نور دانشجویی، امروز ۱۵۰ دانشجوی دختر؛ به مدت سه روز از مناطق عملیاتی شمال غرب؛ کردستان و همدان دیدن می‌کنند.

قدرت‌الله رضایی افزود: علاوه بر این گروه؛ هفته آینده یک کاروان دانشجویی دیگر با حضور صد نفر از دانشجویان پسر به مناطق عملیاتی شمال غرب کشور، اعزام می‌شوند.

گفتنی است؛ اردو‌های دانشجویی راهیان نور، یک راهبرد مهم برای انتقال ارزش‌های ملی و جهادی به دانشجویان کشور است.