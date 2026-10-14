استاندار خراسان جنوبی در جلسه قدردانی از نیرو‌های انتظامی گفت: امنیت پایدار استان حاصل همدلی مردم و تلاش هماهنگ دستگاه‌های مسئول و زمینه ساز توفیقات اقتصادی و عمرانی است.

امنیت پایدار، زمینه ساز توفیقات اقتصادی و عمرانی در خراسان جنوبی

امنیت پایدار، زمینه ساز توفیقات اقتصادی و عمرانی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در جلسه قدردانی از نیرو‌های انتظامی استان گفت: هماهنگی دستگاه‌های مسئول و همراهی مردم، نقش مؤثری در تأمین امنیت پایدار و پیشگیری از حوادث امنیتی در خراسان جنوبی داشته است.

هاشمی با اشاره به موقعیت مرزی خراسان جنوبی و هم‌جواری این استان با کشور افغانستان افزود: با وجود طولانی بودن مرز‌های استان و شرایط خاص منطقه، اقدامات اطلاعاتی، پیشگیرانه و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول باعث شده است امنیت استان به شکل مطلوبی حفظ شود.

وی همچنین از همراهی مردم در اجتماعات شبانه و حضور مستمر آنان در صحنه قدردانی کرد و گفت: حضور مردم در کنار تلاش نیرو‌های انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و بسیج، جلوه‌ای از همدلی و انسجام اجتماعی در استان است؛ همراهی‌ای که به تقویت امنیت عمومی کمک کرده است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به برخی اقدامات پیشگیرانه در حوزه امنیت شهری و مقابله با سرقت نیز بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و اصناف برای کاهش زمینه‌های وقوع جرم تأکید کرد.

هاشمی، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی خراسان جنوبی، بر اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های امنیتی و قضایی برای حفظ آرامش عمومی و فراهم کردن زمینه توسعه استان تأکید و از تلاش مدیران و مسئولان استان در حوزه‌های مختلف قدردانی کرد.

فرمانده نیروی انتظامی استان هم گفت: موضوع مورد توجه در پیشگیری از سرقت‌ها لزوم رعایت نکات ایمنی و امنیتی مردم و صنوف است تا شاهد اینگونه سرقت‌ها نباشیم.

سردار شجاعی نسب افزود: در کنار آمادگی پلیس برای شناسایی مجرمان و انجام اقدامات لازم، تمهیدات مراقبتی و حفاظتی نیز می‌تواند به فضای امنیت و آرامش در جامعه کمک کند.

وی در خصوص انجام اقدامات استان در موضوع پایداری امنیت گفت: در حوزه‌های مختلف برای تامین امنیت عمومی و مقابله با سارقان و جاهلان کارآگاهان برتر استان در تهران قدردانی شدند.

در پایان این برنامه از کارآگاهان برتر به ویژه در حوزه کشف سرقت‌ها و دو مورد سرقت طلا که در مرکز استان رخ داده بود قدردانی شد.