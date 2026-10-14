هنرمندان فیلم‌ساز و عکاس چهارمحال و بختیاری با ۲ فیلم، یک تک‌عکس و یک مجموعه عکس موفق به راهیابی و حضور در چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در چهل‌و‌سومین دوره برگزاری خود، شاهد راه‌یابی، حضور و رقابت ۲ هنرمند فیلم‌ساز و یک هنرمند عکاس استانی است.

ایمان اعتدالی با بیان اینکه فیلم کوتاه داستانی «گسیختگی» به کارگردانی و نویسندگی فرزاد زمانی شورابی در بخش ملی جشنواره فیلم‌های کوتاه تهران با ۶۲ اثر دیگر رقابت می‌کند، افزود: تهیه‌کنندگی این فیلم را انجمن سینمای جوانان دفتر شهرکرد بر عهده دارد.

وی گفت: راه‌یابی فیلم گسیختگی به جشنواره فیلم‌های کوتاه تهران، سکوت ۶ ساله حضور فیلم‌های انجمن سینمای جوانان استان در بخش داستانی این رویداد بین‌المللی را شکست.

اعتدالی از فیلم «ماه جان» ساخته مهتاب فرهادی به عنوان دیگر اثر راه یافته استان به جشنواره فیلم‌های کوتاه تهران نام برد و گفت: این فیلم نیز از مصوبات شورای پیچینگ تولید فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان دفتر شهرکرد است که در بخش «وطن به روایت من» به نمایش درمی‌آید.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه سومین جشنواره عکس تهران هم به صورت هم‌زمان و به عنوان بخشی از سی‌و‌سومین دوره جشنواره فیلم‌های کوتاه تهران برگزار می‌شود، گفت: آثار امین پاسی شیرازی هنرمند عکاس استان در ۲ بخش این جشنواره پذیرفته شده است.

وی یادآور شد: پاسی شیرازی در بخش تک‌عکس، اثری به نام «اسب سفید» را به جشنواره عکس تهران معرفی کرده است و در بخش مجموعه عکس هم با «کُتلبندان» به رقابت با ۹ مجموعه عکس راه‌یافته به این بخش می‌پردازد.

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران و سومین جشنواره عکس «تهران» به صورت هم‌زمان از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت تهران برگزار خواهد شد.

رویکرد این دوره از جشنواره، «اندیشه ایرانی، روایت جهانی» است و تمرکز اصلی آن بر حمایت از روایت‌های خلاقانه و متنوع با محوریت هویت ملی، فرهنگی و زیستی ایران و پرهیز از کلیشه‌های رایج است.

همچنین بنا به اعلام دبیرخانه چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران آثار راه یافته به مرحله پایانی این رویداد سینمایی از میان ۱۱ هزار و ۲۱۱ اثر ارسالی از فیلم‌سازان ایران و جهان انتخاب شده است.

در بخش عکس هم هزار و ۹۸۷ اثر تک‌عکس و ۲۲۶ مجموعه عکس، داوری و آثار برگزیده برای رقابت در مرحله پایانی مشخص شد.