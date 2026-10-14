به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان با اشاره به اجرای طرح بازآفرینی و ساماندهی محور تاریخی و گردشگری دردشت گفت: در این طرح، مرمت پنج مسجد و طراحی و اجرای ۲۵ مورد آرایه تزئینی موسوم به سرو در کنار ساماندهی جداره‌ها و اصلاح ناهماهنگی‌های بصری، با هدف پاسداشت ویژگی‌های معماری تاریخی و ارتقای کیفیت بصری گذراجرا شده است.

سید سلمان قاضی‌عسگر افزود: محور تاریخی دردشت و محدوده باباقاسم از پهنه‌های ارزشمند بافت تاریخی اصفهان شمرده می‌شود که هویت آن با معماری دوره‌های سلجوقی و دوره‌های تاریخی پس از آن پیوند خورده است و احیای آن می‌تواند در صیانت از میراث معماری شهر و تقویت ظرفیت‌های گردشگری اصفهان نقش مؤثری داشته باشد.

وی با اشاره به اقدامات مرمتی این طرح ادامه داد:در بازآفرینی بافت‌های تاریخی، تنها بهسازی ظاهری معابر و بنا‌ها کافی نیست؛ بلکه باید میان هویت معماری، کیفیت فضای شهری و نیاز‌های اجتماعی ساکنان و رویکرد محله محوری واحیای فضا‌های جمعی توجه شود.

قاضی عسگر با تأکید بر ضرورت حفظ پیوستگی بافت تاریخی اصفهان گفت: مقبره باباقاسم، بازارچه دردشت و بنا‌های تاریخی پیرامون آن از عناصر شاخص هویتی این محدوده هستند و ساماندهی محور میان باباقاسم و قصر جمیلان می‌تواند به معرفی بهتر این ظرفیت‌ها و تقویت ارتباط میان جاذبه‌های تاریخی و گردشگری شهر کمک کند.

محله دردشت تا پیش از دوره صفویه، مهم‌ترین کانون شکل‌گیری و توسعه اصفهان به شمار می‌رفت و در این دوره نیز با گسترش شهر به سمت جنوب، جایگاه خود را حفظ کرد؛ این محله در دوره‌های آل‌بویه و ایلخانی مهم‌ترین نقطه شهر بود، اما در صد سال گذشته از جریان‌های توسعه عقب مانده و آسیب دیده بود.

بر اساس مطالعات در سال ۱۴۰۱، شیوه نامه احیای محلات تاریخی ایران تدوین و در فروردین ۱۴۰۳ از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان بهترین طرح ملی شناخته و تقدیر شد.

این طرح دارای هفت گام است که بر اساس آن، محلات تاریخی شهر‌های ایران بر اساس دی‌ان‌ای تاریخی حفاظت شده و وارد معادلات معاصرسازی و کنش‌های اجتماعی دقیق می‌شوند و این طرح با رویکرد حفظ اصالت تاریخی، بهسازی منظر شهری و ارتقای کیفیت فضا‌های عمومی اجرا شده است.