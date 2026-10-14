بازرس کل گیلان گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریور، ۲۲۵ هکتار زمین ملی و دولتی با همکاری دستگاه‌های متولی و مراجع ذی‌صلاح رفع تصرف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ احمد آقایی گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریور، ۲۲۵ هکتار زمین ملی با همکاری دستگاه‌های متولی و مراجع ذی‌صلاح رفع تصرف شد و برای ۱۶ هکتار دیگر هم آرای قضایی با هدف بازگشت این زمین‌ها به منابع طبیعی صادر شد.

بازرس کل گیلان از رفع تصرف بیش از ۳۰۰ هکتار زمین ملی و دولتی در سال ۱۴۰۴ در استان خبر داد خبر داد و افزود: سال گذشته، حدود ۳۲۰ هکتار از زمین‌های ملی و منابع طبیعی رفع تصرف شد و برای ۵۰ هکتار دیگر هم با صدور رای قضایی، حکم قلع و قمع و رفع تصرف صادر شد.

وی با اشاره به رفع تصرف ۱۲۰ هکتار زمین کشاورزی گیلان در سال گذشته، گفت: جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز زمین‌های کشاورزی، علاوه بر صیانت از سرمایه‌های طبیعی گیلان، در حفظ ظرفیت تولید محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی نیز اهمیت دارد.