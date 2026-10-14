به گزارش خبرگزاری صداوسیما حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با صدور پیامی درگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی (ره) را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

رحلت حضرت آیت‌الله حاج شیخ زین‌العابدین قربانی (رحمه‌الله‌علیه)، موجب تأثر و تألم گردید.

آن عالم و محقق، عمر خویش را در مسیر ترویج معارف نورانی اسلام، نشر تعالیم اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و خدمت به حوزه دین و جامعه اسلامی سپری نمود و منشأ خدمات و آثار ارزشمند دینی و فرهنگی بود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه به مردم متدین استان گیلان، بیت مکرم و بازماندگان محترم و عموم ارادتمندان آن فقید سعید، از درگاه خداوند متعال برای آن عالم اندیشمند، علوّ درجات و حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

محمدحسین موسی‌پور

نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی