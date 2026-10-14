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رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با صدور پیامی درگذشت آیتالله زینالعابدین قربانی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما حجتالاسلام والمسلمین موسیپور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با صدور پیامی درگذشت آیتالله زینالعابدین قربانی (ره) را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ
رحلت حضرت آیتالله حاج شیخ زینالعابدین قربانی (رحمهاللهعلیه)، موجب تأثر و تألم گردید.
آن عالم و محقق، عمر خویش را در مسیر ترویج معارف نورانی اسلام، نشر تعالیم اهلبیت عصمت و طهارت (علیهمالسلام) و خدمت به حوزه دین و جامعه اسلامی سپری نمود و منشأ خدمات و آثار ارزشمند دینی و فرهنگی بود.
اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه به مردم متدین استان گیلان، بیت مکرم و بازماندگان محترم و عموم ارادتمندان آن فقید سعید، از درگاه خداوند متعال برای آن عالم اندیشمند، علوّ درجات و حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم.
محمدحسین موسیپور
نماینده ولیفقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی