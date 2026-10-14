اعتبار جابه‌جایی دانش‌آموزان روستایی استان برای سال جاری نسبت به سال گذشته ۲ برابر شده است؛ اقدامی که در کنار اجرای طرح تغذیه رایگان مدارس و رفع مشکلات تردد فرهنگیان از جمله نیاز‌های آموزشی مناطق دورافتاده این استان به‌شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره‌کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده از وزارت آموزش و پرورش، اعتبار مورد نیاز طرح روستا مرکزی تأمین و قرارداد‌های مربوط به جابه‌جایی دانش‌آموزان با افزایش ۱۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته ابلاغ شده است.

ابراهیم پهلوان افزود: طرح روستا مرکزی با هدف تسهیل دسترسی دانش‌آموزان ساکن روستا‌ها به مدارس اجرا می‌شود و جابه‌جایی آنان به‌ویژه در مناطقی که پراکندگی سکونتگاه‌ها و فاصله روستا‌ها از مراکز آموزشی رفت‌وآمد را دشوار می‌کند از بخش‌های مهم اجرای این طرح است.

وی از پیش‌بینی اقلام مورد نیاز برای اجرای طرح تغذیه رایگان مدارس خبر داد و گفت: شیر استریل ۲۰۰ سی‌سی با چربی ۲.۵ درصد، نان غنی‌شده، خرما و نان خرمایی برای توزیع در مدارس در نظر گرفته شده است.