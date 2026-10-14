رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره با اشاره به هزینه‌های بالای خدمات روان‌شناسی و مشاوره و ضرورت تسهیل دسترسی مردم به این خدمات، از برنامه این سازمان برای تدوین راهنما‌های بالینی استاندارد با هدف قرار گرفتن خدمات روان‌شناسی در پوشش بیمه پایه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا آقایوسفی، رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگویی با اشاره به موانع مراجعه مردم به روان‌شناسان و مشاوران اظهار کرد: یکی از این موانع، انگ اجتماعی و تصور نادرست برخی افراد درباره مراجعه به روان‌شناس است؛ به‌گونه‌ای که عده‌ای این مراجعه را مایه شرمندگی می‌دانند، در حالی که گروهی دیگر آن را اقدامی مثبت و ارزشمند تلقی می‌کنند. اصلاح این نگرش‌ها نیازمند فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی است.

وی با اشاره به هزینه‌های خدمات روان‌شناسی و مشاوره افزود: تعرفه این خدمات از یک سو بر اساس مصوبات هیئت وزیران تعیین می‌شود و از سوی دیگر، با توجه به شرایط تورمی، پرداخت هزینه‌ها برای بسیاری از مردم دشوار و حتی ناممکن شده است.

آقایوسفی ادامه داد: در همین راستا، از شورای مرکزی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره درخواست کرده‌ایم مجوز تدوین راهنما‌های بالینی استاندارد را صادر کند تا با نظارت شورای عالی بیمه سلامت و پس از اجرای یک دوره آزمایشی، زمینه اضافه شدن این خدمات به پوشش بیمه پایه فراهم شود.

رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره با بیان اینکه در صورت دریافت مجوز، اجرای این برنامه را بلافاصله آغاز خواهند کرد، ابراز امیدواری کرد که این فرایند ظرف یک سال به نتیجه برسد.

پیامد‌های بی‌توجهی به سلامت روان

وی با تأکید بر ضرورت مراجعه به‌موقع به روان‌شناس و مشاور گفت: گاهی مشکلاتی که می‌توان با اقدام به‌موقع و ساده از بروز یا تشدید آنها جلوگیری کرد، به‌تدریج به مسائل عمیق و پیچیده تبدیل می‌شوند و هزینه‌های سنگینی را نه‌تنها برای فرد، بلکه برای خانواده و جامعه به همراه دارند.

آقاییوسفی با اشاره به اهمیت افزایش سواد سلامت روان اظهار کرد: برخی افراد تصور می‌کنند روان‌شناس مانند پزشک صرفاً نسخه می‌نویسد یا مانند یک موعظه‌گر به نصیحت کردن می‌پردازد؛ در حالی که کار روان‌شناس فراهم کردن فرصتی برای شناخت بهتر افکار و احساسات و کمک به فرد برای یافتن راه‌حل‌های منطقی مسائل زندگی است.

وی افزود: برای آشنایی بیشتر مردم با این نقش و افزایش سواد سلامت، اقداماتی در حال انجام است و در همین هفته نیز با همکاری شهرداری تهران و وزارت بهداشت، بیلبورد‌هایی با هدف اطلاع‌رسانی در این زمینه آماده و در سطح شهر نصب شده است.

ضرورت دریافت بازخورد برای شناخت بهتر خود

رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره با اشاره به اینکه افراد همیشه از مشکلات و رفتار‌های خود آگاهی کامل ندارند، گفت: افزایش سواد سلامت به افراد کمک می‌کند بپذیرند که برداشتشان از خود و محیط پیرامون لزوماً دقیق نیست و لازم است افکار و باور‌های خود را با دریافت بازخورد از دیگران بررسی کنند.

وی توضیح داد: برای مثال، ممکن است فرد تصور کند مشکلی در رفتار خود ندارد، اما همسر یا فرزندانش از رفتار او ناراضی باشند. در چنین شرایطی، گفت‌و‌گو با اعضای خانواده یا مراجعه به روان‌شناس می‌تواند به درک دقیق‌تر فرد از خود و روابطش کمک کند.

آقاییوسفی با مقایسه سلامت روان و سلامت جسم افزود: همان‌طور که توصیه می‌شود افراد در فواصل زمانی مشخص برای بررسی وضعیت دندان‌های خود به دندان‌پزشک مراجعه کنند، توجه دوره‌ای به سلامت روان نیز اهمیت دارد؛ زیرا تشخیص برخی مشکلات روانی برای خود فرد دشوار است و ممکن است بدون دریافت بازخورد تخصصی متوجه آنها نشود.

مقابله با روان‌شناسی زرد در فضای مجازی

وی در ادامه با اشاره به گسترش توصیه‌های موسوم به روان‌شناسی زرد در فضای مجازی، افزایش سواد سلامت را یکی از راه‌های اصلی تشخیص متخصصان واقعی از افراد فاقد صلاحیت دانست و گفت: برخی افراد با استفاده از جملات جذاب و تأثیرگذاری بر احساسات و نیاز‌های مردم، مخاطبان را به دنبال خود می‌کشانند، بدون آنکه لزوماً از تخصص و صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند.

آقاییوسفی افزود: سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره طرحی را به شورای مرکزی ارائه کرده است که بر اساس آن، در صورت تصویب، برای افراد واجد صلاحیت مجوز ویژه‌ای صادر می‌شود تا بتوانند شماره مجوز خود را در صفحه اینستاگرامی یا وب‌سایتشان قرار دهند. مردم نیز با استفاده از کد پاسخ سریع (QR) یا لینک مربوطه قادر خواهند بود صلاحیت حرفه‌ای این افراد را بررسی کنند.

وی با بیان اینکه برای برخورد با افراد آسیب‌زا در فضای مجازی نیز پیگیری‌هایی انجام شده است، اظهار کرد: این افراد بر اساس میزان آسیب‌رسانی در گروه‌های مختلف دسته‌بندی می‌شوند و هماهنگی‌هایی با دادستانی برای رسیدگی به موارد آسیب‌زا و جلوگیری از گسترش آسیب‌های اجتماعی صورت گرفته است.

ثبت‌نام روان‌شناسان و مشاوران برای بیمه حوادث و مسئولیت

رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو از برنامه این سازمان برای ثبت‌نام روان‌شناسان و مشاوران به‌منظور بهره‌مندی از بیمه حوادث و مسئولیت خبر داد.

وی گفت: از هفته آینده ثبت‌نام روان‌شناسان و مشاوران برای استفاده از خدمات بیمه حوادث و مسئولیت آغاز می‌شود تا این گروه حرفه‌ای نیز مانند پزشکان و وکلا بتوانند از این خدمات بیمه‌ای بهره‌مند شوند.