

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، با بهره برداری از این نیروگاه تا دو سال آینده پایداری برق و تنوع بخشی سبد انرژی استان بیشتر خواهد شد و شاهد رشد بیش از پیش اقتصادی استان خواهیم بود.



استاندار در آیین کلنگ زنی این نیروگاه گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده قرار است ده درصد نیروگاه‌های خورشیدی کشور در استان یزد راه اندازی شود.



بابایی افزود: تاکنون ۶۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی در استان بهره برداری شده و تا پایان سال این میزان به هزار مگاوات خواهد رسید.



حسینی مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای استان نیز از صدور مجوز برای احداث ۸ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان خبر داد که مجوز اتصال ۳۲۰۰ مگاوات آن صادر شده و ۶۰۰ مگاوات آن بهره برداری شده است.

