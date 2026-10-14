به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: مشخصات ۲۲ اثر نمایشی در بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی برای شرکت در سی‌و‌هشتمین جشنواره تئاتر استانی به ثبت رسید.

ایمان اعتدالی با اشاره به پایان مهلت اعلام آمادگی و ثبت درخواست متقاضیان شرکت در سی‌و‌هشتمین جشنواره تئاتر استانی افزود: در مجموع اطلاعات ۲۲ اثر برای حضور در این رویداد در درگاه جشنواره تئاتر استان‌ها به ثبت رسیده است که از این تعداد، ۱۷ اثر به بخش صحنه‌ای و پنج اثر هم به بخش خیابانی تعلق دارد.

وی افزود: بر اساس این آمار، شهرستان شهرکرد با ۱۳ اثر، بیشترین تعداد تقاضای ثبت آثار را در این دوره از جشنواره تئاتر استانی به خود اختصاص داده است.

اعتدالی درباره گستره جغرافیایی دیگر آثار متقاضی شرکت در جشنواره تئاتر استانی سی‌و‌هشتم گفت: شهرستان بروجن با سه اثر و فارسان هم با ۲ اثر متقاضی حضور در این رویداد هنری است.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه هنرمندان شهرستان‌های بن، کوهرنگ، کیار و لردگان هم هرکدام، یک اثر را برای حضور در سی‌و‌هشتمین جشنواره تئاتر استانی معرفی کرده‌اند، گفت: تعداد آثار شرکت‌کننده در جشنواره تئاتر استانی امسال در مقایسه با سال گذشته رشدی حدود درصد را نشان می‌دهد.

وی از «خانه دوم» به کارگردانی علی ترابیان دهکردی، «سیاهنامه» به کارگردانی جواد خاکسارحقانی، «بهرام» به کارگردانی سینا ابراهیمی و «هزار و یک شب سیاه» به کارگردانی آزاده سعیدی به عنوان بخشی از آثار صحنه‌ای متقاضی در جشنواره تئاتر استانی سی‌و‌هشتم نام برد.

اعتدالی افزود: ریحانه صانعی دهکردی با «رویا، رویی»، شایان بهرامی با «نیمه پُر»، رضا مرادیان فارسانی با «اسبی که در تپه قرمز شیهه می‌کشد»، حسین احمدی با «سهمیه ما دو نفر»، سعید شیرزاد با «پریا» و داریوش خدادای هم با «ژره» برای شرکت در بخش صحنه‌ای جشنواره تئاتر امسال متقاضی هستند.

وی با بیان اینکه «فوگورات» به کارگردانی افشین شهبازی تک‌آبی، «معمار» به کارگردانی علیرضا فرهنگ، «رویای بوشاسب درازدست» به کارگردانی پژمان شبانی بروجنی و «کیارش» به کارگردانی هادی زمانی فرادنبه از دیگر آثار صحنه‌ای متقاضی شرکت در این رویداد است، گفت: در همین بخش، مریم سلیمانی بابادی با «تیغشته جسم سیاه»، شجاع محمدی ده‌چشمه با «برنو» و ابوالفضل خاکسارحقانی هم با «خاتون: میزبان» تقاضای خود را در درگاه جشنواره استانی ثبت کرده‌اند.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: سینا ابراهیمی که در بخش صحنه‌ای تئاتر استانی سی‌و‌هشتم یک اثر به ثبت رسانده، در بخش خیابانی هم اثری دیگر به نام «چرام» را به دبیرخانه معرفی کرده است.

اعتدالی از «معرکه» به کارگردانی مهدی احمدی بِنی، «گردو‌های کاغذی» به کارگردانی سیدغلامعباس دادور، «سارا» به کارگردانی رضا علوی اشکفتی و «زنگی که نخورد» به کارگردانی مصطفی حسنی ساطحی هم به عنوان دیگر آثار متقاضی بخش خیابانی جشنواره سی‌و‌هشتم تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری نام برد.

سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری پس از انجام مرحله بازبینی و انتخاب آثار نهایی برای شرکت در مرحله اصلی جشنواره، نیمه نخست آذر امسال به دبیری شهرام فرجی برگزار می‌شود.