مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران با اشاره به بهره برداری از چهار طرح صنعتی در این مجموعه گفت: این طرح‌ها در کنار افزایش ظرفیت، ارتقای بهره وری و کاهش آلایندگی از خروج سالانه هشت میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مصطفی وحیدزاده اظهار کرد: این چهار طرح شامل نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی، مرکز ماشین‌کاری سنتر هاوزینگ، خط تولید لاست فوم قطعات ریخته گری و خط رنگ پودری و مایع است که هر کدام نقش مؤثری در رفع گلوگاه‌های تولید و تقویت توان صنعتی تراکتورسازی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به سرمایه گذاری ۲۰ هزار میلیارد ریالی برای اجرای این طرح‌ها افزود: با راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی، حدود ۳۰ درصد از نیاز برق مجموعه با مصرف ۳۵ مگاوات تأمین خواهد شد و برنامه توسعه استفاده از انرژی‌های پاک و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی نیز در دستور کار قرار دارد.

وحیدزاده ادامه داد: مرکز ماشین‌کاری سنتر هاوزینگ با بهره‌گیری از فناوری روز دنیا، موجب افزایش سرعت تولید، کاهش ضایعات و ارتقای بهره‌وری می‌شود. همچنین خط تولید لاست فوم قطعات ریخته گری با افزایش ظرفیت و بهره وری تولید، زمینه بهبود کیفیت محصولات و توسعه صادرات را فراهم می‌کند.

وی درباره خط رنگ پودری و مایع نیز گفت: این خط با فناوری جدید، ضمن ارتقای کیفیت رنگ‌آمیزی و افزایش بهره‌وری، به کاهش ضایعات و آلایندگی‌های زیست‌محیطی کمک می‌کند و ظرفیت پاسخ‌گویی به نیاز رنگ‌آمیزی سالانه ۵۰ هزار دستگاه تراکتور را خواهد داشت.

وحیدزاده اعلام کرد: بهره‌برداری از این طرح‌ها زمینه ایجاد ۱۰۸ فرصت شغلی را فراهم می‌کند و در کنار افزایش تولید، مسیر توسعه صادرات و تقویت رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را هموار خواهد کرد.

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی خاطرنشان کرد: با رفع تدریجی گلوگاه‌های تولید و تکمیل خطوط پیشرفته، از جمله طرح‌های در دست اجرا، ظرفیت تولید مجموعه از بیش از ۵۰ هزار دستگاه به ۶۰ هزار دستگاه و بالاتر افزایش می‌یابد و شاهد ارتقای مستمر کیفیت و بهره‌وری در این مجموعه صنعتی خواهیم بود.

تراکتورسازی ایران اکنون با ۹ شرکت اقماری در تبریز ۲ شرکت در خارج از آذربایجان شرقی و ۲ شرکت در بیرون از مرز‌های ایران اسلامی، بزرگترین تولید کننده ماشین آلات کشاورزی و تراکتور از ۳۵ تا ۱۵۰ اسب بخار در کشور است که در حال حاضر ۹۹ درصد نیاز کشاورزان کشور به تراکتور را تامین می‌کند.