پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مردی خبر داد که به گفته پلیس، پس از چند بار جواب منفی به خواستگاری، دختر ۲۳ ساله‌ای را با ضربات چاقو به قتل رسانده و از محل گریخته بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: متهم ۲۷ ساله‌ای که به دلیل جواب منفی به خواستگاری، دختر ۲۳ ساله‌ای را در محدوده دولت‌آباد تهران به قتل رسانده بود، دستگیر شد.

در تاریخ ۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، وقوع یک فقره قتل عمد در محدوده دولت‌آباد تهران به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام شد.

با حضور کارآگاهان در محل و انجام بررسی‌های اولیه مشخص شد مقتول، دختر ۲۳ ساله و کارمند یک فروشگاه زنجیره‌ای بوده که توسط جوانی ۲۷ ساله به قتل رسیده است.

بررسی‌ها نشان داد متهم از طریق خواهرش که با مقتول در یک فروشگاه زنجیره‌ای همکار بوده، با این دختر جوان آشنا شده و پس از چندین مرتبه خواستگاری و دریافت پاسخ منفی، تصمیم به قتل او گرفته است.

متهم روز حادثه به محل کار مقتول مراجعه کرده و به بهانه‌ای او را از فروشگاه خارج کرده است. وی سپس با وارد کردن چندین ضربه چاقو، دختر جوان را به قتل رسانده و بلافاصله از محل متواری شده بود.

در ادامه تحقیقات، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مخفیگاه متهم را در شهرستان شهرکرد شناسایی کردند.

سرانجام صبح امروز، چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵، پس از انجام هماهنگی‌های قضایی، متهم توسط کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در شهرستان شهرکرد دستگیر شد.

متهم هم‌اکنون در حال انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ است و تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.