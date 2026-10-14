به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا نوری با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان گفت: در این طرح، از ظرفیت فضا‌های متعلق به شهرداری‌ها، نهاد‌های عمومی و دستگاه‌های دولتی برای عرضه مستقیم محصولات استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه شرایط صادرات نسبت به روز‌های گذشته بهبود یافته است، افزود: بخشی از مشکلات ایجادشده در مسیر صادرات در حال برطرف شدن است و با پیگیری‌های انجام‌شده، شرایط برای صادرات محصولات کشاورزی تسهیل شده است. همچنین موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی را با جدیت دنبال می‌کنیم تا موانع پیش روی فعالان این بخش کاهش یابد.

نوری توسعه سردخانه‌ها، پایانه‌های صادراتی و صنایع تبدیلی و تکمیلی را از الزامات حمایت پایدار از باغداران دانست و گفت: وزارت جهاد کشاورزی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها و رفع موانع اداری و اجرایی در کنار تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران خواهد بود. فرآوری محصولات در مناطق تولید، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، به افزایش ماندگاری و تسهیل صادرات کمک می‌کند.