به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دومین جلسه ویژه و وبیناری نمایندگان برای بررسی برنامه‌ها و سوابق مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در حال برگزاری است.

نمایندگان در این جلسه ضمن استماع برنامه‌های وزیر پیشنهادی، نظرات و سوالات خود از اخلاقی و برنامه‌های وی برای وزارتخانه را مطرح می‌کنند.

دوشنبه ۲۰ مهرماه نیز اولین جلسه بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی برگزار شده بود.

قرار است یکشنبه ۲۶ مهر جلسه رأی اعتماد به مهرداد اخلاقی برای وزارت دفاع برگزار شود.