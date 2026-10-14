به مناسبت روز جهانی تخم‌مرغ، نمایشگاه تغذیه سالم با هدف آشنایی دانش‌آموزان با خواص تخم‌مرغ و اهمیت مصرف مواد غذایی سالم، در مدرسه قرآنی شهید اکرمی بافق برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سالاری رئیس دامپزشکی بافق، با اشاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه گفت: دانش‌آموزان در این نمایشگاه با خواص غذایی تخم‌مرغ، پروتئین بالای آن و نقش این ماده غذایی در تأمین انرژی بدن آشنا شدند و همچنین صبحانه‌هایی با محوریت تخم‌مرغ تهیه کردند.

وی افزود: توجه به نکات بهداشتی هنگام خرید تخم‌مرغ نیز از موضوعات مورد تأکید در این نمایشگاه بود تا دانش‌آموزان علاوه بر آشنایی با ارزش غذایی این ماده، اهمیت انتخاب و خرید تخم‌مرغ بهداشتی را نیز فرا بگیرند.

درندی سرپرست جهاد کشاورزی بافق، با اشاره به ظرفیت تولید تخم‌مرغ در این شهرستان اظهار داشت: یک واحد مرغداری تخم‌گذار با ظرفیت ۳۳ هزار قطعه در بافق فعال است که روزانه حدود یک‌ونیم تن و سالانه حدود ۵۷۰ تن تخم‌مرغ تولید می‌کند.

وی افزود: این واحد در حال حاضر با ظرفیت ۳۳ هزار قطعه فعالیت دارد و در صورت وجود متقاضی و سرمایه‌گذار، آمادگی همکاری برای توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد.

غلامزاده کارشناس تغذیه نیز با اشاره به ارزش غذایی تخم‌مرغ گفت: این ماده غذایی به دلیل برخورداری از پروتئین، در عضله‌سازی و رشد قدی کودکان نقش مهمی دارد؛ همچنین کولین موجود در تخم‌مرغ به تقویت هوش و عملکرد مغز کمک می‌کند.

وی افزود: ویتامین‌ها و مواد معدنی موجود در تخم‌مرغ نیز در تأمین انرژی مورد نیاز کودکان مؤثر است و مصرف این ماده غذایی می‌تواند بخشی از نیاز‌های تغذیه‌ای آنان را تأمین کند.