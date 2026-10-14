به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده انتظامی قائم‌شهر از دستگیری ۶ عضو باند سرقت کابل برق در این شهرستان خبر داد که هنگام سرقت با یک دستگاه خودروی پژو پارس و تجهیزات مربوط دستگیر شدند.

سرهنگ علی‌اکبر قلی‌پور گفت: در پی سرقت‌های متعدد سیم‌های شبکه برق و نگرانی شهروندان از قطعی برق، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان و پلیس مبارزه با سرقت قائم‌شهر با همکاری کلانتری‌ها و پشتیبانی امور توزیع برق شهرستان، پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، اعضای این باند را شناسایی کردند و در عملیاتی غافلگیرانه هنگام سرقت دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی قائم‌شهر گفت: متهمان پس از دستگیری به زندان معرفی شدند. کیوان قبادی، مدیر امور توزیع برق قائم‌شهر، نیز با قدردانی از تلاش پلیس گفت: سرقت کابل‌های برق و قطعی برق مناطق سرقت‌شده از دغدغه‌های شهروندان بود و دستگیری سارقان از مطالبات مردم به شمار می‌رفت.

وی افزود: با تعامل نیروی انتظامی و برگزاری گشت‌های مشترک پلیس مبارزه با سرقت و امور توزیع برق، آمار سرقت کابل‌های شبکه توزیع برق در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

مدیر امور توزیع برق قائم‌شهر ابراز امیدواری کرد همکاری‌های مشترک برای پیشگیری از سرقت و حفاظت از شبکه برق شهرستان ادامه یابد.

در پایان، مدیر امور توزیع برق قائم‌شهر به همراه معاونان این مجموعه با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان، با اهدای لوح سپاس از فرمانده انتظامی، کارآگاهان و نیرو‌های پلیس مبارزه با سرقت قدردانی کرد.