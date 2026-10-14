معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: یک فروند پهپاد ناشناس به یک فروند لنج متعلق به کرگان و کلاهی در محدوده شهرستان سیریک اصابت کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، احمد نفیسی افزود: این حادثه صبح امروز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ رخ داد و بر اساس اطلاعات اولیه و ارتباط رادیویی برقرارشده، در پی این حادثه سه نفر از سرنشینان لنج مجروح شده‌اند.

وی گفت: بر اساس گزارش‌های اولیه، تاکنون موردی از فوت سرنشینان گزارش نشده است.

نفیسی افزود: در پی این حادثه، با هماهنگی انجام‌شده، بیمارستان شهرستان سیریک برای پذیرش و ارائه خدمات درمانی به مصدومان در آماده‌باش قرار گرفته و یک دستگاه آمبولانس نیز به اسکله اعزام شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: موضوع از سوی دستگاه‌های مسئول در حال بررسی و پیگیری است و اطلاعات تکمیلی پس از بررسی‌های دقیق و دریافت گزارش‌های رسمی اعلام خواهد شد.

بیشتربخوانید: اطفای حریق اسکله پارسیان/ ۲۵ لنج در آتش سوخت