سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه، از عملیاتی شدن سرور اختصاصی و فرآیند سفر اتوماتیک در گمرک شیخ صله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، داریوش صادقی تأکید کرد: که این تحول، زیرساخت‌های لازم برای تسریع در تشریفات گمرکی و هوشمندسازی فرآیندها را فراهم کرده است.

وی با اشاره به اینکه این اقدامات با همکاری دفتر فناوری اطلاعات گمرک ایران و تلاش همکاران حوزه فناوری اطلاعات گمرکات استان محقق شده، تصریح کرد: که تجهیز سرور اختصاصی، علاوه بر تضمین پایداری سیستم، امکان انجام مستقل فرآیندهای سامانه‌ای از جمله توزین سیستمی و صادرات کالا با کد اختصاصی این گمرک را فراهم آورده است.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت فرآیند سفر اتوماتیک افزود که این اقدام با هدف کاهش فرآیندهای دستی و کاهش زمان توقف حامل‌ها انجام شده و نقش مؤثری در افزایش دقت و شفافیت عملیات گمرکی ایفا می‌کند.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه در پایان، این موفقیت را گامی مؤثر در مسیر هوشمندسازی و ارتقای سطح خدمات ارائه شده به فعالان اقتصادی و صاحبان کالا دانست.