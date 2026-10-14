به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، لیلا محبی با اشاره به اهمیت بهداشت دهان و دندان به‌عنوان یکی از ارکان اصلی سلامت عمومی جامعه، اظهار کرد: بی‌توجهی به بهداشت دهان و دندان می‌تواند علاوه بر ایجاد درد و اختلال در تغذیه، کیفیت زندگی افراد را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به هزینه‌بر بودن درمان‌های دندانپزشکی، پیشگیری و ترویج رفتار‌های صحیح بهداشتی از اولویت‌های برنامه‌های عملیاتی معاونت بهداشت است.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایران، کودکان ۶ ساله به‌طور متوسط ۵.۵ دندان پوسیده دارند و تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد آنان فاقد پوسیدگی دندان هستند. همچنین در کودکان ۱۲ ساله، میانگین ۲ دندان پوسیده گزارش شده است.

محبی بیان داشت: در شهرستان دزفول نیز بر اساس آمار سال ۱۴۰۴، شیوع پوسیدگی دندان در کودکان ۶ ساله ۶۵ درصد و در کودکان ۱۲ ساله ۵۳ درصد بوده است. این آمار‌ها ضرورت تقویت برنامه‌های پیشگیرانه و افزایش آگاهی خانواده‌ها را بیش از پیش نمایان می‌کند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول با تشریح برنامه‌های این پویش تصریح کرد: پویش ملی سلامت دهان و دندان از ۲۵ مهرماه به مدت یک هفته، هم‌زمان با سراسر کشور در شهرستان‌های دزفول و گتوند اجرا می‌شود. دانش‌آموزان مقطع ابتدایی از گروه‌های اصلی هدف این برنامه هستند و تلاش می‌شود با آموزش و فرهنگ‌سازی، رفتار‌های صحیح بهداشتی از دوران کودکی در آنان نهادینه شود.

محبی با اشاره به گروه‌های هدف برنامه می‌گوید: زنان باردار، مادران دارای فرزند زیر ۲ سال و کودکان از گروه‌های اصلی دریافت‌کننده خدمات این برنامه هستند. خدمات مورد نیاز در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی به‌صورت رایگان و در مراکز شهری با پوشش بیمه‌ای، مطابق ضوابط مربوط، ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: در واحد‌های بهداشتی تابعه، خدمات آموزشی، معاینه و ارزیابی وضعیت دهان و دندان، وارنیش فلورایدتراپی و ارجاع افراد نیازمند درمان به مراکز دندانپزشکی فعال ارائه می‌شود. این اقدامات با هدف کاهش خطر پوسیدگی، شناسایی به‌موقع مشکلات و تسهیل دسترسی گروه‌های هدف به خدمات مورد نیاز انجام می‌گیرد.

لیلا محبی در پایان، ضمن دعوت از خانواده‌ها، مدیران و کادر آموزشی مدارس برای مشارکت فعال در اجرای این پویش، تأکید کرد: پیشگیری از پوسیدگی دندان و ایجاد عادت‌های صحیح بهداشتی در دوران کودکی، سرمایه‌گذاری برای آینده است. اصلاح رفتار‌های نادرست در بزرگسالی دشوارتر خواهد بود، ازاین‌رو، همکاری خانواده‌ها و مدارس در آموزش و مراقبت از دندان‌های کودکان می‌تواند نقش مؤثری در کاهش پوسیدگی و حفظ دندان‌های دائمی آنان داشته باشد.