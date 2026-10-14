همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵، سامانه فروش مجلات رشد با امکانات جدید و با هدف تسهیل فرایند انتخاب و ثبت سفارش نشریات آموزشی و تربیتی، در اختیار مدیران مدارس سراسر کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این سامانه، ماهنامه‌های رشد کودک، رشد نوآموز و رشد دانش‌آموز ویژه دانش‌آموزان دوره ابتدایی و ماهنامه‌های رشد نوجوان، رشد جوان، رشد هنرجو و رشد برهان متوسطه اول ویژه دانش‌آموزان دوره متوسطه و هنرجویان هنرستان‌ها عرضه می‌شوند.

همچنین ماهنامه‌های عمومی بزرگسال شامل رشد معلم، رشد مدیریت مدرسه، رشد آموزش ابتدایی و رشد فناوری آموزشی و چهار فصلنامه تخصصی رشد آموزش مشاور مدرسه، رشد آموزش خانواده، رشد آموزش پیش‌دبستانی و رشد پژوهش‌سرا نیز از طریق این سامانه در دسترس مخاطبان قرار دارند. این نشریات گروه‌هایی همچون مدیران آموزشی، معلمان، مشاوران، خانواده‌ها، دانشجومعلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش را پوشش می‌دهند.

مدیران مدارس سراسر کشور می‌توانند متناسب با نیاز مدرسه و مخاطبان خود، مجلات رشد را به دو شیوه اشتراک سالانه یا خرید تک‌شماره تهیه نمایند. ثبت سفارش و دسترسی به سامانه از طریق نشانی اینترنتی irroshdmag.ir امکان‌پذیر است.

همچنین فیلم آموزشی ثبت سفارش برای مدیران مدارس تهیه شده است تا فرایند استفاده از سامانه و ثبت سفارش مجلات رشد با سهولت بیشتری انجام شود. جهت مشاهده فیلم اینجا (roshdmag.ir/u/۴۱ g) کلیک کنید.