به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، امیر قلعه‌نویی درباره برنامه‌های آتی مربوط به تیم ملی فوتبال، اظهار داشت: امور مربوط به تیم ملی در ساختمان پک مرکز ملی فوتبال آغاز شده است. برنامه‌های عملیاتی مربوطه به صورت ماه به ماه تنظیم شده و در سرفصل‌های منظم به انجام خواهد رسید.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: تیم ملی برای جام ملت‌های آسیا با توان مضاعفی آماده خواهد شد و عملکرد تیم ملی در این مسابقات از جام جهانی و جام ملت‌های قبلی بهتر خواهد بود. تیم ملی به مسئولیت ویژه خود برای این مسابقات آگاه است و برای حضور در جام ملت‌ها لحظه شماری می‌کنیم.

وی افزود: در نشست هیئت رئیسه فدراسیون، گزارش‌های فنی را ارائه کردم. حتما حضور در هر مسابقه‌ای به ویژه اگر رقابت ملی باشد برای امیرقلعه نویی فقط با کسب موفقیت و شادی دل مردم معنا پیدا می‌کند و برای این بازی‌ها هم همین موضوع صدق می‌کند. از هیئت رئیسه فدراسیون هم تشکر می‌کنم که در رویکرد‌های خود در جلسه همین نگاه را دنبال کردند که نشان دهنده درایت رئیس و هیئت رئیسه است که فشار را از روی تیم برداشتند، اما اعضای تیم ملی با همه توان برای رسیدن به موفقیت تلاش خواهند کرد.

قلعه‌نویی گفت: تیم ملی خانه ۹۰ میلیون ایرانی است و دعای خیر مردم ان‌شاءالله همراه این تیم خواهد بود. یقین دارم کیفیت تیم ملی در جام ملت‌های آسیا از مسابقات قبلی بالاتر خواهد بود.