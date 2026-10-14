به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سیدجواد حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، در حکمی کبری اخلاقی را به‌عنوان سرپرست معاونت مؤسسات و مراکز غیردولتی مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور منصوب کرد.

در بخشی از این حکم، با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی و ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت در امور غیرحاکمیتی و تمرکززدایی از بخش دولتی، بر استفاده از ظرفیت‌های مردم‌نهاد و مشارکت‌های اجتماعی در پیشبرد مأموریت‌های سازمان تأکید شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین بر تقویت تعامل با مؤسسات و مراکز غیردولتی، نظارت و پایش مستمر فعالیت‌ها، ارتقای کیفیت خدمات و استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی برای تحقق اهداف سازمان تأکید کرده است.