رئیس پلیس راهور فراجا گفت: جایگزینی خودرو‌های فاقد استاندارد با خودرو‌های باکیفیت، علاوه بر کاهش مصرف سوخت و منافع زیست‌محیطی، در پیشگیری از تصادفات و کاهش تلفات و صدمات ناشی از آن نقش مؤثری دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار سید تیمور حسینی در آیین رونمایی از پلاک منطقه آزاد بوشهر اظهار کرد: تصادفات رانندگی یکی از نگرانی‌های جدی کشور در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک است و سالانه به‌طور میانگین حدود ۲۰ هزار نفر از هموطنان در این حوادث جان خود را از دست می‌دهند.

وی افزود: سالانه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر نیز در تصادفات رانندگی مصدوم می‌شوند که به‌طور میانگین پنج درصد آنان دچار ضایعات نخاعی و معلولیت می‌شوند.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: بخش بزرگی از جان‌باختگان و مصدومان تصادفات از قشر مولد و کارآفرین جامعه هستند و آسیب‌دیدگی آنان، این افراد را از چرخه فعالیت دور می‌کند.

حسینی با اشاره به نقش سه مؤلفه راه، وسیله نقلیه و عامل انسانی در تصادفات بیان کرد: بهره‌مندی از وسیله نقلیه استاندارد، هم در مرحله پیشگیری از حادثه و هم در کاهش شدت آسیب‌های ناشی از آن نقش دارد.

وی توضیح داد: سامانه‌های ایمنی فعال در خودرو‌های باکیفیت می‌توانند به کاهش وقوع تصادفات کمک کنند و سامانه‌های ایمنی غیرفعال نیز هنگام بروز حادثه، در حفظ جان راننده و سرنشینان مؤثر هستند.

منافع نوسازی خودرو‌ها باید در محاسبات اقتصادی دیده شود

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: جایگزینی ناوگان خودرویی کشور با خودرو‌های باکیفیت، از نظر کارشناسی دو دستاورد مهم دارد؛ یکی منافع زیست‌محیطی و کاهش محسوس مصرف سوخت و دیگری ارتقای استحکام، ایمنی و استاندارد‌های ضربه‌پذیری خودروها.

حسینی با اشاره به طرح محدودیت منابع ارزی و مالی برای واردات خودرو از سوی برخی مسئولان اقتصادی افزود: خودرو‌های باکیفیت برای سلامت، حفظ جان، امنیت و آرامش مردم آورده دارند و صرفه‌جویی‌های کلان حاصل از استفاده از آنها باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه این منافع می‌تواند به ۱۰ برابر هزینه‌های مورد بحث برای واردات خودرو برسد، تأکید کرد: آثار استفاده از خودرو‌های استاندارد را می‌توان در کاهش هزینه‌ها و حفظ جان مردم مشاهده کرد.

مناطق آزاد ظرفیتی برای ارتقای ایمنی خودرو‌ها هستند

رئیس پلیس راهور فراجا، بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد را یکی از راهکار‌های جایگزینی خودرو‌های فاقد استاندارد با خودرو‌های باکیفیت عنوان کرد و گفت: این مناطق در اجرای سیاست‌ها و راهبرد‌های ارتقای ایمنی ناوگان خودرویی نقش دارند.

حسینی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو‌های تا پنج سال ساخت از سوی دولت و وزارتخانه مربوطه اظهار کرد: اجرای این کار از مناطق آزاد آغاز شده است.

وی همچنین از آمادگی پلیس راهور برای انجام اقدامات مربوط به پلاک گذر موقت و شماره‌گذاری خودرو‌های تا پنج سال ساخت در بوشهر خبر داد و افزود: آماده‌ایم بلافاصله پس از آیین رونمایی، این موضوع را اجرایی کنیم تا فرصت بهره‌مندی از این ظرفیت در اختیار استان قرار گیرد.