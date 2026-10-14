نشست تخصصی بررسی راهکار‌های قانونی استفاده از آب بازیافتی در آبیاری فضای سبز و بخش کشاورزی با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی موجود و با حضور مدیران کشوری و استانی در شیراز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی آبفا شیراز اعلام کرد: نشست تخصصی بررسی راهکار‌های قانونی استفاده از آب بازیافتی در آبیاری فضای سبز و بخش کشاورزی با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی موجود و با حضور مدیران کشوری و استانی در شیراز برگزار شد.

در این نشست، بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۱ آن، تأکید شد که استفاده مجاز از آب بازیافتی (پساب) تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در صورت رعایت استاندارد‌های محیط زیست و استاندارد آبیاری ۲۱۸۷۶ بلامانع است.

همچنین با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی از اسناد بالادستی، بر الزام استفاده از آب بازیافتی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و جرم‌انگاری عدم استفاده از آن تأکید شد.

اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک به منظور بررسی اثرات استفاده از پساب بر محصولات کشاورزی از سوی شرکت آب و فاضلاب شیراز و با همکاری شبکه بهداشت، اداره کل حفاظت محیط زیست، جهاد کشاورزی و دانشگاه شیراز، از دیگر مصوبات مهم این جلسه بود.

همچنین مقرر شد نشستی با حضور نماینده دادستان شیراز در خصوص کانال انتقال آب بازیافتی تصفیه‌خانه فاضلاب شیراز برگزار شود تا مسئولان ذی‌ربط تمهیدات لازم را جهت جلوگیری از آلودگی ثانویه کانال از سوی تانکر‌های حمل سپتاژ صنعتی و انسانی اتخاذ کنند.

علاوه بر این، با وجود مجزا بودن کانال انتقال آب بازیافتی از مسیر کنارگذر آن، شرکت آب و فاضلاب شیراز و مسئولان حفاظت از کانال موظف شدند اقدامات پیشگیرانه لازم را برای جلوگیری از هرگونه اختلاط پساب با آب بازیافتی به عمل آورند.

این جلسه با حضور سید مرتضی احتشامی مدیرکل دفتر نظارت بر بهره‌برداری تأسیسات فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، ایوب بیکی رئیس اداره آب و فاضلاب دفتر سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، معاون دادستان و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله فرمانداری، شهرداری، حفاظت محیط زیست، جهاد کشاورزی، دانشگاه شیراز و علوم پزشکی و شرکت‌های آبفای شیراز و فارس تشکیل شد.