سالار مرادی در دیدار با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مسائل، ظرفیت‌ها و آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان را مورد بررسی و پیگیری قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامیدر این دیدار، موضوع مرمت، حفاظت و صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی استان، به‌ویژه غار کرفتو به‌عنوان یکی از آثار ارزشمند تاریخی و کتیبه تنگی‌ور، مورد بحث قرار گرفت و بر ضرورت توجه ویژه به حفظ این آثار، تأمین اعتبارات موردنیاز برای مرمت و سامان‌دهی آنها و فراهم‌کردن زمینه بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان تأکید شد.

همچنین، فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری کردستان، حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های گردشگری و بوم‌گردی، توسعه زیرساخت‌های موردنیاز برای جذب گردشگران و معرفی هرچه بیشتر جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی استان از دیگر محور‌های این دیدار بود.

در بخش دیگری از این نشست، مسائل و مشکلات حوزه صنایع دستی و اشتغال‌های وابسته بررسی شد و بر ضرورت حمایت از هنرمندان، تولیدکنندگان و فعالان این عرصه، تقویت واحد‌های فعال صنایع دستی، افزایش اعتبارات و تسهیل حمایت‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار تأکید شد.

نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان کردستان، پیگیری مطالبات این حوزه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های وزارت میراث فرهنگی را در راستای حفاظت از میراث تاریخی، رونق گردشگری، تقویت صنایع دستی و کمک به توسعه اقتصادی و اشتغال استان حائز اهمیت دانست.