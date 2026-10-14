شبکه‌های نسیم و امید با پخش مستند مسابقه آمریکایی «مرگ و زندگی در آلاسکا» و فیلم سینمایی ماجراجویانه «موگلی، اسطوره جنگل»، کنداکتور خود را با آثار جذاب حوزه طبیعت و بقا به‌روزرسانی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند مسابقه «مرگ و زندگی در آلاسکا» محصول ۲۰۲۳ آمریکا، به مدیریت دوبلاژ امیر منوچهری و با هنرمندی ۱۸ تن از گویندگان واحد دوبلاژ در اداره‌کل تامین و رسانه بین‌الملل سیما دوبله شده و به زودی از شبکه نسیم روی آنتن می‌رود. این اثر تقابل انسان با طبیعت خشن آلاسکا، اهمیت مدیریت منابع، اراده و مهارت‌های بقا را به تصویر می‌کشد.

همچنین فیلم سینمایی «موگلی، اسطوره جنگل» به کارگردانی اندی سرکیس و نقش‌آفرینی بازیگرانی، چون کریستین بیل، کیت بلانشت و بندیکت کامبربچ، چهارشنبه ۲۲ مهرماه، ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش می‌شود.

این فیلم داستان پسربچه‌ای را روایت می‌کند که در میان گرگ‌ها پرورش یافته و برای دفاع از حریم خود در برابر تهدید شیرخان، چالش‌های پرمخاطره‌ای را پشت سر می‌گذارد.