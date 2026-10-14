به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس هیئت قایقرانی استان گفت: برای نخستین بار، ۵ قایق رشته کانوپولو به ارزش حدود ۲۰۰ میلیون تومان با پیگیری‌های مستمر هیئت قایقرانی خراسان جنوبی وارد استان شد.

یکه خان افزود: هیئت قایقرانی استان با استقرار در استخر روباز مجموعه آزادی بیرجند، این رشته را برای اولین بار راه‌اندازی خواهد کرد.

وی از علاقمندان به مربیگری در این رشته خواست برای آموزش به اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه کنند.