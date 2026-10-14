به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر غلامرضا پاک دل بقال ۹:۳۰ صبح فردا در گلستان شهدای اصفهان برگزار می‌شود.

مراسم بزرگداشت این پدر گرانقدر روز جمعه بیست و چهارم مهرماه از ساعت ۹ صبح تا ۱۱:۳۰ در مسجد جامع اصفهان برگزار می شود.

شهید احمد پاکدل بقال، نهم فروردین ۱۳۴۲، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. وی به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت و نهم آذر ۱۳۶۰، در بستان بر اثر اصابت ترکش شهید شد.

همچنین شهید مصطفی پاک دل بقال، یکم دی ۱۳۴۴، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. وی به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و بیست و چهارم تیر ۱۳۶۱، در آبادان بر اثر اصابت شهید شد.

مزار این دو برادر شهید در گلستان شهدای اصفهان واقع است.

مسعود نیک‌بخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، در پی درگذشت این پدر فداکار، با صدور پیامی، مصیبت وارده را به خانواده محترم پاکدل، بستگان و همه داغداران این سوگ تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و همجواری با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرد.