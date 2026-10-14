وزارت نیرو اعلام کرد حجم معاملات ثبت‌شده در تابلو‌های مختلف بورس انرژی، شامل تابلو‌های عادی، سبز، آزاد و خودتأمین از ابتدای سال جاری از مرز ۶۸ میلیارد کیلووات ساعت و ارزش آن از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ارزش معاملات برق در بورس انرژی ایران از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد؛ رویدادی که بیانگر ظرفیت رو به افزایش این بازار در مبادلات برق و نقش آن در توسعه سازوکار‌های معاملاتی و تأمین مالی بخش انرژی کشور است.

تنوع تابلو‌های معاملاتی و امکان عرضه و مبادله حامل‌های مختلف انرژی، زمینه گسترش مشارکت فعالان اقتصادی و توسعه ابزار‌های مبتنی بر بازار را فراهم کرده است.

از میزان حجم برق مبادلاتی، ۲.۳ میلیارد کیلووات ساعت مربوط به تابلو سبز، ۵.۳ میلیارد کیلووات‌ساعت در تابلو آزاد، ۴.۳ میلیارد کیلووات‌ساعت در تابلو خود تامین و ۵۶ میلیارد کیلووات ساعت در تابلو عادی بورس انرژی مبادله شده است.

از نظر ارزش انرژی برق مبادلاتی، ۲۱۳ هزار میلیارد ریال در تابلو سبز، ۴۷۷ هزار میلیارد ریال در تابلو آزاد، ۱۲۵ هزار میلیارد ریال در تابلو خود تامین و ۱۹۲ هزار میلیارد ریال در تابلو عادی بورس انرژی مبادله شده است.

همچنین متوسط قیمت از ابتدای سال جاری تاکنون در تابلو سبز ۹۱ هزار ریال به ازای هر کیلووات ساعت، در تابلو آزاد ۸۸ هزار ریال به ازای هر کیلووات ساعت، در تابلو خود تامین ۲۸.۸ هزار ریال به ازای هر کیلووات ساعت و در تابلو عادی بورس انرژی ۳.۴ هزار ریال به ازای هر کیلووات ساعت بوده است.

عبور ارزش معاملات برق در بورس انرژی از مرز ۱۰۰ همت را می‌توان نشانه‌ای از اهمیت روزافزون سازوکار‌های بازارمحور در اقتصاد برق دانست؛ مسیری که تداوم آن، در کنار توسعه ابزار‌های مالی و تعمیق بازار، می‌تواند به تقویت شفافیت و کارآمدی مبادلات در بخش انرژی کشور کمک کند.