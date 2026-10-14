در مراسمی از ۲۰۰ نفر از پاکبانان سمنان که در اقدامی خدا پسندانه بخشی از حقوق خود را برای کمک به بیماران سرطانی اختصاص دادند ، قدردانی شد.

قدردانی از پاکبانان سمنان به پاس نوعدوستی و خدمت رسانی

قدردانی از پاکبانان سمنان به پاس نوعدوستی و خدمت رسانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حمید قاسمی شهردار سمنان گفت: پاکبانان در کنار دیگر نیرو‌های شهرداری سمنان ، ماهانه، بخشی از حقوق خود را برای کمک به بیماران سرطانی اختصاص داده‌اند.

قاسمی گفت: همچنین پاکبانان در هشت ماه شب‌های اقتدار در کنار مردم برای پاکیزگی شهر تلاش بی وقفه داشته‌اند که از آنان قدردانی شد.

فرج الله ایلیات معاون امور عمرانی استاندار سمنان نیز در آیین قدردانی از پاکبانان گفت: پاکیزگی و زیبایی شهر مرهون خدمات عزیزانی است که شبانه روز تلاش میکنند.

احمد صدیقی مدیرعامل بنیاد نیکو کاران راه آسمان سمنان با قدردانی از کار خیرخواهانه پاکبانان در کمک به این بنیاد گفت: در حال حاضر پنج هزار نفر از خیران با این بنیاد همکاری میکنند.

بنیاد نیکوکاری راه آسمان سمنان از سال ۱۳۹۱ با کمک خیران، راه اندازی شده است و در هشت سال اخیر، به بیست هزار نفر در زمینه پزشکی هسته‌ای و تشخیص بیماری خدمات اراده شده است.