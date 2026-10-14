مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از تأیید حکم محکومیت یکی از شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز استان به پرداخت خسارت زیست‌محیطی ناشی از آلودگی خاک در شهرستان هندیجان از سوی دادگاه تجدیدنظر استان خبر داد.

محکومیت یکی از شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز خوزستان به پرداخت خسارت زیست‌محیطی

محکومیت یکی از شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز خوزستان به پرداخت خسارت زیست‌محیطی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی اظهار کرد: در پی نشت مواد نفتی ناشی از شکستگی یکی از خطوط تفکیکی نفتی در سال ۱۴۰۳ و آلودگی خاک در حوزه استحفاظی شهرستان هندیجان، موضوع با پیگیری اداره حقوقی اداره‌کل و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هندیجان در مراجع قضایی مطرح شد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی و نتایج آنالیز خاک، میزان خسارت زیست‌محیطی ناشی از این آلودگی ۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال برآورد شد و مطالبه این خسارت از شرکت مربوطه در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: بر اساس نظریه کارشناسی، نشت ۸۵ لیتر مواد نفتی موجب آلودگی خاک در محدوده‌ای به مساحت سه هزار و ۶۰۰ مترمربع شده و عمق نفوذ آلودگی در لایه‌های خاک حدود ۱۰ سانتی‌متر ارزیابی شده است.

اشرفی بیان داشت: شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان هندیجان با پذیرش مستندات و نظریه کارشناسی، حکم محکومیت شرکت را به پرداخت خسارت زیست‌محیطی به مبلغ تعیین‌شده، خسارت تأخیر تأدیه و هزینه‌های قانونی صادر کرد. این رأی پس از اعتراض شرکت و بررسی در شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، عیناً تأیید شد و قطعیت یافت.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی تصریح کرد: پیگیری حقوقی خسارت‌های ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی با هدف مسئولیت‌پذیر کردن عوامل آلاینده، احقاق حقوق عمومی و پیشگیری از تکرار تخلفات زیست‌محیطی با جدیت ادامه خواهد داشت.