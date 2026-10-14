به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: مأموران یگان امداد در چند عملیات جداگانه، ضربتی و هدفمند، موفق به کشف و ضبط پنج دستگاه موتورسیکلت سرقت شده، یک دستگاه خودروی سرقتی، ۹ دستگاه تلفن همراه سرقتی، ۳۳ گرم انواع مواد مخدر، پنج قبضه سلاح سرد و ۸۰ ورق متادون شدند.

سرهنگ احمد نیکبخت افزود: در این عملیات‌های اقتدارآفرین، همچنین ۴۴ دستگاه موتورسیکلت و چهار دستگاه خودرو به دلیل ارتباط با تخلفات قطعی شناسایی‌شده توقیف و علاوه بر آن، ۱۹ سارق حرفه‌ای و پنج خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر شدند که پس از تکمیل پرونده برای اجرای مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با تأکید بر اینکه مقابله مؤثر با جرائم، نیازمند شناخت دقیق کانون‌های وقوع جرم، تحلیل مستمر اطلاعات و به‌ کارگیری هدفمند ظرفیت‌های انتظامی استان است، ادامه داد: این رویکرد راهبردی، اصلی است که یگان امداد شهرستان اصفهان در اجرای طرح‌های قاطع مقابله با سرقت و پاکسازی تفرجگاه‌ها با جدیت دنبال می‌کند.

سرهنگ نیکبخت با اشاره به نقش کلیدی برنامه‌ریزی اطلاعات‌محور در ارتقای اثر بخشی مأموریت‌های انتظامی گفت: حضور مقتدرانه پلیس در سطح شهر باید متناسب با شرایط هر منطقه، الگو‌های وقوع جرم ونیاز‌های امنیتی شهروندان باشد و برهمین اساس، رصد مستمر نقاط جرم خیز، اجرای گشت‌های هدفمند و تمرکز بر محل‌های مستعد وقوع جرم با هدف محدود کردن کامل فرصت فعالیت مجرمان و افزایش عینی ضریب امنیت عمومی در دستور کار مداوم قرار دارد.

وی افزود: مقابله ریشه‌ای با پدیده شوم سرقت و توزیع مواد مخدر، در کنار برخورد قاطع و قانونی با متخلفان، نیازمند اقدامات مستمر پیشگیرانه و تعامل و همکاری هوشمندانه مردم با پلیس است.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از شهروندان خواست: با رعایت دقیق توصیه‌های ایمنی و انتظامی و مراقبت هوشیارانه از اموال خود هرگونه فعالیت مشکوک، اطلاعات مربوط به سرقت یا فعالیت سوداگران مرگ و خرده‌فروشان مواد مخدر را در از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.