به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ جشنواره سرود نغمه‌های روشن فردا با شرکت ۷۰ گروه سرود از سراسر استان برگزار شد که ۲۴ گروه سرود به مرحله استانی راه یافتند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان گفت: این جشنواره پس از سه دهه با استقبال کودکان و نوجوانان احیا و در سه بخش کانونی، آزاد و محلی برگزار شد.

مرتضی مزینانی گفت: در مرحله استانی این جشنواره ۲۴ گروه سرود آثار خود را ارائه کردند که با رای هیات داوران ۱۰ اثر برتر و دو اثر، جواز حضور در جشنواره ملی موسیقی و سرود کانون را کسب کردند.

در آیین پایانی این جشنواره از گروه‌های سرود برتر تجلیل شد.