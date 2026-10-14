معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه آمریکا خواهان استقلال ایران نیست،گفت: هدف این کشور تسلیم کردن اراده ملت ایران و دست‌اندازی به منابع کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدجعفر قائم‌پناه امروز چهارشنبه در نشست با دانشگاهیان دانشگاه تبریز با تأکید بر اینکه نخستین شعار انقلاب اسلامی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود اظهار کرد: ما به معنای واقعی کلمه مستقل هستیم؛ یعنی ایران امروز از قدرت‌های سیاسی داخلی و خارجی مستقل است.

وی با اشاره به توطئه‌های مستمر نظام سلطه علیه کشورمان گفت: نکته مهم این است که با وجود این میزان از استقلال، ارزش‌های دینی و سیاسی، کشوری مثل آمریکا همواره به دنبال دست‌اندازی به منابع ما از جمله نفت بوده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه ۴۷ سال است کشور مشغول صیانت از آزادی و استقلال خود است افزود: با وجود همه فراز و فرودها، در نهایت آمریکا با ما وارد تقابل و جنگ شده است؛ چرا که آمریکا نمی‌خواهد ما مستقل باشیم و هدفش تسلیم کردن اراده ملت ایران است.

وی دو راه پیش روی کشور را برشمرد و گفت: در این شرایط دو راه داریم؛ آیا باید تسلیم شویم یا با اتکا به قدرت خود تاب‌آوری کنیم؟ ما به دنبال جنگ نیستیم، جنگ را آنها شروع کرده‌اند و جنگ نیز در نهایت به دیپلماسی می‌انجامد.

قائم‌پناه با تأکید بر اینکه کشور به رغم ۴۷ سال تحریم‌های متمرکز و متفاوت، پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، بهداشت و درمان داشته و به نظامی توانمند تبدیل شده است اظهار کرد: امروز در موقعیت حساسی قرار داریم و در عرصه‌های حکمرانی و مدیریت بحران، دانشگاهیان باید به کمک دولت بیایند.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اندیشی عاقلان و عالمان جامعه می‌تواند راهگشای عبور از شرایط خطیر کنونی باشد و دانشگاه باید در این زمینه نقش‌آفرینی جدی کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور دانشگاه تبریز را دارای تاریخ کهن و چندساله و از دانشگاه‌های پیشتاز کشور در عرصه‌های علمی، سیاسی و اجتماعی خواند و افزود: دانشگاه تبریز نخستین دانشگاهی بود که شهدایی همچون شهید غلامی و شهید جدیری را آن دوران انقلاب تقدیم کرد؛ این دانشگاه همواره در جریان تحولات انقلاب اسلامی پیشتاز و پویایی خود را حفظ کرده است.

وی با بیان اینکه دانشگاه تبریز دانشگاهی پویا و زنده و در تراز اول کشور است تصریح کرد: دانشگاه تبریز کماکان در حوزه‌های مختلف، چه پزشکی و چه غیرپزشکی، موفق عمل کرده و دانشکده ادبیات این دانشگاه نیز جایگاهی خاص و ریشه‌دار دارد.