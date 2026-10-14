به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این فصلنامه فرهنگی و پژوهشی پس از وقفه ۹ شماره‌ای، با انتشار شماره جدید (۷۸) و اختصاص ویژه‌نامه‌ای به یاد و نام استاد زنده‌یاد «فرهنگ شکوهی»، بار دیگر به چرخه انتشار بازگشت.

بخش نخست این شماره به پاسداشت مقام علمی و فرهنگی زنده‌یاد استاد فرهنگ شکوهی اختصاص یافته، و در بخش دوم، مقالات علمی و پژوهشی با محوریت تاریخ، فرهنگ و مردم‌شناسی منطقه گردآوری شده است.

انتشار دوباره «فرهنگ قومس»، نویدبخش احیای یکی از کانون‌های تخصصی پژوهش‌های بومی در استان سمنان است که با نگاهی دقیق به میراث مکتوب و شفاهی این خطه دنبال می‌شود.